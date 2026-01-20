आजचे राशिभविष्य - 20 जानेवारी 2026
मेष : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
वृषभ : गुरुकृपा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
मिथुन : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
कर्क : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
सिंह : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो.
कन्या : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. मन आनंदी आणि आशावादी राहील.
तूळ : प्रवास सुखकर होतील. मनोबल आणि आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
वृश्चिक : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य आणि समाधान लाभेल.
धनू : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
मकर : शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. गुरुकृपा लाभेल.
कुंभ : वस्तू गहाळ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
मीन : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
