आजचे राशिभविष्य - 20 मार्च 2026
मेष : कोणालाही जामीन राहू नका. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
वृषभ : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
मिथुन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
कर्क : गुरुकृपा लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
सिंह : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
कन्या : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
तुळ : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
वृश्चिक : संततिसौख्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
धनु : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
मकर : जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. आध्यात्मिक प्रगती होईल.
कुंभ : जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
मीन : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
