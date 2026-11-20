मेष : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. .वृषभ : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. .मिथुन : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. .कर्क : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. .सिंह : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील. .कन्या : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. .तूळ : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपीडा नाही. .वृश्चिक : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. .धनू : राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल. .मकर : काही कामे धाडसाने पार पाडाल. नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. .कुंभ : कर्ज प्रकरणे मंजूर होतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. .मीन : नवा मार्ग सापडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.