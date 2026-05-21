Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - २१ मे २०२६

आजच्या राशिभविष्यात मेष ते मीन सर्व राशींवर गुरुकृपा, आर्थिक संधी, आरोग्य, करिअर व नवे मार्ग यांचे सविस्तर भाकीत
Daily Horoscope 21st May 2026

मेष : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृषभ : जिद्दीने कार्यरत राहाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

मिथुन : आर्थिक लाभ होतील. व्यवसायात वाढ होईल.

कर्क : आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

सिंह : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

कन्या : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. नवीन परिचय होतील.

तूळ : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरुकृपा लाभेल.

वृश्‍चिक : वादविवाद टाळावेत. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

धनू : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मकर : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

कुंभ : कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

मीन : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

