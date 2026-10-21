आजचे राशिभविष्य - 21 ऑक्टोबर 2026

मेष : नवीन परिचय होतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. .वृषभ : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. .मिथुन : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील. .कर्क : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत. .सिंह : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील. .कन्या : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. .तुळ : संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. वृश्चिक : राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल. .धनु : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल. .मकर : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. .कुंभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. .मीन : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.