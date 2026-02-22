Your Horoscope Today

आजचे राशिभविष्य - 22 फेब्रुवारी 2026

आजच्या राशींच्या भविष्यात, प्रत्येक राशीसाठी वेगवेगळ्या चांगल्या संधी आणि आव्हाने दिसतात.
मेष : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल.

वृषभ : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मिथुन : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

कर्क : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

सिंह : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

कन्या : महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

तूळ : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृश्‍चिक : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

धनू : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

मकर : तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

कुंभ : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मीन : व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अमलात आणू शकाल.

