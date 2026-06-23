Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 23 जून 2026

व्यवसायात वाढ होईल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
Daily Horoscope 23rd June 2026

Daily Horoscope 23rd June 2026

Sakal

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मेष : व्यवसायात वाढ होईल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

वृषभ : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

मिथुन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

कर्क : गुरूकृपा लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

सिंह : व्यवसायात वाढ होईल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

कन्या : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

तुळ : शत्रुपिडा नाही. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृश्‍चिक : मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

धनु : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

मकर : जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

कुंभ : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

मीन : नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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