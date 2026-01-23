आजचे राशिभविष्य - 23 जानेवारी 2026
मेष : काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
वृषभ : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
मिथुन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
कर्क : आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. गुरुकृपा लाभेल.
सिंह : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
कन्या : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
तूळ : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
वृश्चिक : आर्थिक लाभ होतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
धनू : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
मकर : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्दीने कार्यरत राहाल. आध्यात्मिक प्रगती होईल.
कुंभ : कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जुनी येणी वसूल होतील.
मीन : रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
