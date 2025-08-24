Daily Horoscope 24th August 2025
Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 24 ऑगस्ट 2025

मेष : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. सुसंधी आणि प्रसिद्धी लाभेल.

वृषभ : आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मिथुन : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्द आणि चिकाटी वाढेल.

कर्क : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

सिंह : नवी दिशा आणि नवा मार्ग सापडेल. आत्मविश्‍वास वाढेल.

कन्या : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

तूळ : मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल. मनोबल आणि आत्मविश्‍वास वाढेल.

वृश्‍चिक : राजकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

धनू : गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

मकर : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. आध्यात्मिक प्रगती होईल.

कुंभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमचे निर्णय आणि अंदाज अचूक ठरतील.

मीन : हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

