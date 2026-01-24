Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 24 जानेवारी 2026

आजच्या राशींच्या भविष्यात, प्रत्येक राशीसाठी वेगवेगळ्या चांगल्या संधी आणि आव्हाने दिसतात.
Your Horoscope Today

Your Horoscope Today

sakal

Published on

मेष : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

वृषभ : शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

मिथुन : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

कर्क : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

सिंह : वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कन्या : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

तूळ : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रूंवर मात कराल.

वृश्‍चिक : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आपल्या मतांविषयी ठाम राहाल.

धनू : प्रवास सुखकर होतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मकर : काही कामे धाडसाने पार पाडाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कुंभ : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अमलात आणू शकाल. मनोबल उत्तम राहील.

मीन : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
horoscope
Dhoroshi Gram Panchayat
Daily Rashi Bhavishya
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.