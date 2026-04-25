आजचे राशिभविष्य - 25 एप्रिल 2026

Daily Horoscope 25th April 2026

मेष : संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

वृषभ : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील.

मिथुन : जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरीमध्ये काहींना बढतीची शक्यता.

कर्क : जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

सिंह : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

कन्या : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत.

तुळ : राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. नवीन परिचय होतील.

वृश्‍चिक : गुरूकृपा लाभेल. एखादी गुप्त वार्ता समजेल.

धनु : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.

मकर : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल. आध्यात्मिक प्रगती होईल.

कुंभ : शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.

मीन : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

