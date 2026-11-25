मेष : व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. .वृषभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. .मिथुन : वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत. .कर्क : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. .सिंह : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. .कन्या : गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. .तूळ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. .वृश्चिक : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. प्रवास सुखकर होतील..धनू : काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत. .मकर : काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. आरोग्य उत्तम राहील. .कुंभ : तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. .मीन : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.