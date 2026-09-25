Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 25 सप्टेंबर 2026

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
Daily Horoscope 25th September 2026

Daily Horoscope 25th September 2026

sakal

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मेष : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

वृषभ : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरुकृपा लाभेल.

कर्क : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत. आध्यात्मिक प्रगती होईल.

सिंह : रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या : काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

तुळ : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

वृश्‍चिक : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

धनु : नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

मकर : व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

कुंभ : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मीन : वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

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