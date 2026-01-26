आजचे राशिभविष्य - 26 जानेवारी 2026
मेष : रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
वृषभ : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.
मिथुन : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
कर्क : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान मिळेल.
सिंह : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
कन्या : प्रवास शक्यतो टाळावेत. इतरांच्या सहकार्याची अपेक्षा नको.
तूळ : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
वृश्चिक : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंवर मात कराल.
धनू : संततिसौख्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
मकर : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
कुंभ : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. काळजी घ्या. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
मीन : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अमलात आणू शकाल. काहींना धनलाभाची शक्यता.
