मेष : जिद्दीने कार्यरत राहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. .वृषभ : जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. .मिथुन : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मनोबल उत्तम राहील. .कर्क : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. .सिंह : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल. .कन्या : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. .तूळ : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरुकृपा लाभेल. .वृश्चिक : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत. .धनू : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. .मकर : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. .कुंभ : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. .मीन : प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.