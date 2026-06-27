Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - २७ जून २०२६

१२ राशींसाठी आजचा दिवस: काहींना कामाचा ताण व खर्च वाढणार, तर काहींना गुरुकृपा, भाग्यकारक घटना व शासकीय कामांत यश
Daily Horoscope 27th June 2026

Daily Horoscope 27th June 2026

Sakal

Published on

मेष : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.

वृषभ : शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन : हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

कर्क : शैक्षणिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.

सिंह : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

कन्या : गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

तूळ : जुनी येणी वसूल होतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृश्‍चिक : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

धनू : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मकर : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कुंभ : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मीन : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

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