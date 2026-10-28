आजचे राशिभविष्य - 28 ऑक्टोबर 2026

मेष : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल. .वृषभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील. .मिथुन : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. .कर्क : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. .सिंह : प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. .कन्या : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. .तूळ : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. .वृश्चिक : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. .धनू : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. मनोरंजनाकडे कल राहील. .मकर : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. शासकीय कामे मार्गी लागतील. .कुंभ : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील. .मीन : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. उत्साह व उमेद वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.