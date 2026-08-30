Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 30 ऑगस्ट 2026

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
Daily Horoscope 30th August 2026

Daily Horoscope 30th August 2026

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मेष : महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.

वृषभ : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.

मिथुन : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

कर्क : गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

सिंह : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

कन्या : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

तुळ : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

वृश्‍चिक : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचा जनसंपर्क वाढेल.

धनु : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर : जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कुंभ : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.

मीन : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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