आजचे राशिभविष्य - 30 ऑक्टोबर 2026

मेष : जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल. .वृषभ : कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात वाढ होईल. .मिथुन : मन आनंदी व आशावादी राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. .कर्क : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. .सिंह : महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल. .कन्या : नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. .तुळ : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. .वृश्चिक : वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. .धनु : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. .मकर : काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. .कुंभ : संततिसौख्य लाभेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. .मीन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.