आजचे राशिभविष्य - 31 ऑक्टोबर 2026

मेष : तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. .वृषभ : जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. .मिथुन : आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. जुनी येणी वसूल होतील. .कर्क : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल. .सिंह : महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. .कन्या : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. तुळ : एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. आध्यात्मिक प्रगती होईल. वृश्चिक : मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. .धनु : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत. .मकर : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. .कुंभ : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल. .मीन : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.