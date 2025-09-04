आजचे राशिभविष्य - 3 सप्टेंबर 2025
मेष : उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मनोबल उत्तम राहील.
वृषभ : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
मिथुन : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
कर्क : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
सिंह : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
कन्या : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. संततिसौख्य लाभेल.
तुळ : राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वृश्चिक : जिद्दीने कार्यरत रहाल. आत्मविश्वास वाढेल.
धनु : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.
मकर : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.
कुंभ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
मीन : महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
