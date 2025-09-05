Daily Horoscope 5th September 2025

Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 4 सप्टेंबर 2025

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
मेष : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

वृषभ : गुरुकृपा लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मिथुन : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कर्क : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. मतांविषयी आग्रही राहाल.

सिंह : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

कन्या : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

तूळ : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृश्‍चिक : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

धनू : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. जुनी येणी वसूल होतील.

मकर : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

कुंभ : वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मीन : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

