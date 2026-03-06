Your Horoscope Today

आजचे राशिभविष्य - 6 मार्च 2026

आजच्या राशींच्या भविष्यात, प्रत्येक राशीसाठी वेगवेगळ्या चांगल्या संधी आणि आव्हाने दिसतात.
मेष : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

वृषभ : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मनोबल आणि आत्मविश्‍वास वाढेल.

मिथुन : खादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

कर्क : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

सिंह : उत्साह आण उमेद वाढेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

कन्या : काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

तूळ : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. आध्यात्माकडे कल राहील.

वृश्‍चिक : मुला-मुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय आणि अंदाज अचूक ठरतील.

धनू : वरिष्ठांचे सकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

मकर : व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

कुंभ : वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

मीन : शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. मानसिक स्वास्थ्य आणि समाधान लाभेल.

