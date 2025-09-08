आजचे राशिभविष्य - 8 सप्टेंबर 2025
मेष : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मनोबल उत्तम राहील.
वृषभ : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
मिथुन : उत्साह व उमेद वाढेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
कर्क : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
सिंह : महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
कन्या : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
तुळ : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
वृश्चिक : मन आनंदी व आशावादी राहील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
धनु : काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. गुरूकृपा लाभेल.
मकर : काही कामे धाडसाने पार पाडाल. कोणालाही जामीन राहू नका.
कुंभ : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. व्यवसायात वाढ होईल.
मीन : महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.
