Horoscope | राशी भविष्य

Daily Horoscope : राशिभविष्य - शनिवारी ७ नोव्हेंबर २०२६

Saturday Horoscope 2026 Predictions for All 12 Zodiac Signs: शनिवारचा दिवस कोणासाठी ठरणार भाग्यशाली? नोकरी, पैसा आणि प्रेमाबाबत जाणून घ्या १२ राशींचे भविष्य
Saturday Horoscope 7 November 2026 Read Daily Rashi Bhavishya for All 12 Zodiac Signs Career Finance Love and Family Life

Saturday Horoscope 7 November 2026 Read Daily Rashi Bhavishya for All 12 Zodiac Signs Career Finance Love and Family Life

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मेष : महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृषभ : संततिसौख्य लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन : राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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