Daily Horoscope : राशिभविष्य - शनिवारी ७ नोव्हेंबर २०२६

मेष : महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.वृषभ : संततिसौख्य लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.मिथुन : राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.कर्क : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.सिंह : आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. व्यवसायात प्रगतीचे वातावरण राहील.कन्या : तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा इतरांवर प्रभाव पडेल. मुलामुलींच्यासंदर्भात एखादी चांगली घटना घडेल..तूळ : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.वृश्चिक : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. हितशत्रूंवर मात कराल.धनू : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...मकर : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल.कुंभ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. एखादी गुप्त वार्ता समजेल.मीन : कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.