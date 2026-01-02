Horoscope | राशी भविष्य

Paush Purnima 2026: 2 कि 3 जानेवारी? यंदा वर्षातील पहिली पौर्णिमा कधी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

पंचांगानुसार पौष महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेला पौष पौर्णिमा येते. ही वर्षाची पहिली पौर्णिमा असते आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून ती अत्यंत पुण्यपूर्ण मानली जाते.
Paush Purnima 2026:

Paush Purnima 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Paush Purnima 2026: हिंदू कॅलेंडरमध्ये पौर्णिमेचा दिवस खुप शुभ मानला जातो. 2026 ची पहिली पौर्णिमा पौष महिन्याच्या शुक्ल पक्षात येईल. या दिवशी चंद्र त्याच्या सर्व सोळा चरणांसह आकाशात विराजमान असतो.

धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, दान करणे आणि सूर्यदेवाची प्रार्थना करणे शुभ मानले जाते. शास्त्रांमध्ये असं म्हटलं आहे की पौष महिन्यात केलेले सर्व धार्मिक कार्य पौर्णिमेच्या स्नानानंतरच पूर्ण मानलं जातात. पौष पौर्णिमेची तारीख, महत्त्व आणि शुभ वेळ हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
moon
Life
culture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com