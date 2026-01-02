Paush Purnima 2026: 2 कि 3 जानेवारी? यंदा वर्षातील पहिली पौर्णिमा कधी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Paush Purnima 2026: हिंदू कॅलेंडरमध्ये पौर्णिमेचा दिवस खुप शुभ मानला जातो. 2026 ची पहिली पौर्णिमा पौष महिन्याच्या शुक्ल पक्षात येईल. या दिवशी चंद्र त्याच्या सर्व सोळा चरणांसह आकाशात विराजमान असतो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, दान करणे आणि सूर्यदेवाची प्रार्थना करणे शुभ मानले जाते. शास्त्रांमध्ये असं म्हटलं आहे की पौष महिन्यात केलेले सर्व धार्मिक कार्य पौर्णिमेच्या स्नानानंतरच पूर्ण मानलं जातात. पौष पौर्णिमेची तारीख, महत्त्व आणि शुभ वेळ हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया..आध्यात्मिक आणि धार्मिक महत्त्वपौष पौर्णिमा हा हिंदू धर्मात एक खास दिवस मानला जातो. या दिवशी उपवास, स्नान आणि दान केल्याने पापांचे शुद्धीकरण होते आणि जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते. असं मानलं जातं की गंगा, यमुना, सरस्वती किंवा इतर कोणत्याही पवित्र जलस्त्रोतांमध्ये स्नान केल्याने, भगवान विष्णूची पूजा केल्याने आणि गरजूंना दान केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात. 2026 मध्ये, ही पवित्र पौर्णिमा 3 जानेवारी रोजी येते. या दिवशी उपवास आणि पूजा केल्याने मानसिक शांती मिळते आणि आत्मविश्वास वाढतो. शिवाय, या दिवशी केलेल्या पुण्यकर्मांमुळे पूर्वजांचे आशीर्वाद देखील मिळतात..Aquarius success astrology: कुंभ राशीवाल्यांनी 'या' तारखा नक्की लक्षात ठेवा! वर्षभर अपघात टळतील अन् यशाची दारं उघडतील. तारीख आणि वेळहिंदू पंचागानुसार पौष पौर्णिमा तिथी 2 जानेवारी 2026 रोजी संध्याकाळी 6:53 वाजता सुरू होईल आणि 3 जानेवारी रोजी दुपारी 3:32 वाजता संपेल. उदय तिथीनुसार, पौष पौर्णिमा व्रत शनिवार, 3 जानेवारी 2026 रोजी पाळले जाईल. या दिवशी संध्याकाळी 5:28 वाजता चंद्र उगवेल..स्नान आणि दान करण्यासाठी शुभ मुहूर्तपंचांगानुसार, पौष पौर्णिमेच्या ब्रह्म मुहूर्तावर स्नान करणे आणि दान करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. हा शुभ काळ 3 जानेवारीला सकाळी 5:25 ते 6:20 पर्यंत असेल. याव्यतिरिक्त, अभिजित मुहूर्तावर देखील दान करता येते, जो दुपारी 12:05 ते 12:46 पर्यंत असेल..Saturn 2026: ‘या’ राशींवर शनिची विशेष कृपा, करिअर-पैशात होणार मोठी प्रगती .पुढील वस्तू कराव्या दानपौर्णिमेच्या दिवशी पांढऱ्या रंगाशी संबंधित वस्तूंचे दान केल्याने शुभ फळे मिळतात. या दिवशी दूध, तांदूळ, साखर, चांदी, पांढरे कपडे आणि पांढरे चंदन यासारख्या वस्तूंचे दान करता येते. तसेच खीर बनवणे आणि प्रसाद म्हणून वाटणे हे पुण्यपूर्ण मानले जाते. पौष पौर्णिमेला गरजूंना ब्लँकेट, लोकरीचे कपडे, तांदूळ, गहू, तीळ, गूळ, तूप आणि दूध दान करणे विशेष पुण्यदायी मानलं जातं. असं मानलं जातं की या दिवशी भक्तीने दान केल्यास आयुष्यभर सुख-समृद्धी लाभते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.