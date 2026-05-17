मीन साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : होणार पैशांचा पाऊस! सुटणार आर्थिक कोंडी, नोकरीत होणार मोठी प्रगती

येत्या आठवड्यात मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची नक्षत्रांमधील स्थिती अत्यंत अनुकूल आणि प्रगतीचा एक 'छान ट्रॅक' उपलब्ध करून देणारी ठरणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत तुमच्या कुंडलीत अत्यंत शुभ आणि दुर्मिळ योग जुळून येत आहेत, ज्यामुळे बऱ्याच दिवसांपासून रेंगाळलेले तुमचे प्रश्न सुटू लागतील. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा मीन राशीला मानसिक आणि आर्थिक स्थैर्य देणारा ठरेल. ग्रहांची ही चक्राकार चाल तुमच्या राशीबद्दल नेमके काय संकेत देत आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..शिस्तबद्ध नियोजन आणि कोर्ट प्रकरणात मोठा विजयमीन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा नियोजनपूर्वक पुढे जाण्याचा आहे. ग्रहांचे पाठबळ उत्तम असले, तरी तुमच्या महत्त्वाच्या कामांचे 'शिस्तबद्ध नियोजन' करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या आठवड्यात प्रवासाचे योग असून प्रवासाच्या वेळा तंतोतंत पाळा, जेणेकरून कामात कोणताही खोळंबा होणार नाही. राजकीय किंवा सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या मीन राशीच्या व्यक्तींना हा सप्ताह मोठे यश आणि मानसन्मान मिळवून देणारा ठरेल. जर तुमचे एखादे कोर्ट-कचेरीचे किंवा मालमत्तेचे प्रकरण प्रलंबित असेल, तर या आठवड्यात तुम्ही त्यात 'विशिष्ट कोर्टप्रकरण' जिंकण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमचा मोठा मानसिक भार हलका होईल..या सप्ताहातील १९ ते २१ मे हे तीन दिवस तुमच्या राशीसाठी एकूणच चढत्या क्रमाने अत्यंत शुभ आणि भाग्यवर्धक राहतील. या तीन दिवसांत तुम्ही घेतलेले निर्णय आणि केलेले प्रयत्न १०० टक्के यशस्वी ठरतील. कौटुंबिक पातळीवरही आनंदाचे वातावरण राहील; घरातील गर्भवती महिलांच्या आरोग्यविषयक चिंता दूर होतील आणि घरात आनंदाची बातमी येईल..आर्थिक कोंडीतून मुक्ती आणि गुरुपुष्यामृत योगाची पर्वणीनक्षत्रांचा शुभ प्रभाव या आठवड्यात मीन राशीच्या लोकांसाठी भाग्योदयाचे नवे दरवाजे उघडणार आहे. उत्तरभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा सप्ताह वैयक्तिक आयुष्यातील सुवार्तांतून सतत 'फ्लॅशन्यूज'मध्ये ठेवेल; म्हणजेच तुम्हाला एकापाठोपाठ एक चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळतील, ज्यामुळे समाजात आणि कुटुंबात तुमची प्रतिष्ठा वाढेल..रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी २१ मे रोजी येणारा गुरुपुष्यामृत योग हा गुरुवार जीवन सार्थकी लावणारा ठरेल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या मनातील अनेक दिवसांपासूनच्या महत्त्वाकांक्षा (जसे की पगारवाढ किंवा प्रमोशन) या दिवशी पूर्ण होतील. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेली तुमची 'आर्थिक कोंडी' या आठवड्यात पूर्णपणे दूर होईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण झाल्यामुळे बँक बॅलन्स वाढेल. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर होऊन त्यांना परदेशी शिक्षणाची किंवा नोकरीची (परदेशी धोरणातून) मार्गनिश्चिती होईल.सावधानतेचा इशारा: पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र या आठवड्यात कोणत्याही कामात अतिघाई किंवा 'घाईगडबड' करणे कटाक्षाने टाळावे. घाईत घेतलेले निर्णय आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरू शकतात, त्यामुळे शांत डोक्याने विचार करूनच पावले टाका..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : नोकरीत महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होतील. २१ मे चा गुरुपुष्यामृत योग व्यावसायिक करारांसाठी अत्यंत शुभ आहे.आर्थिक : जुनी देणी संपतील आणि आर्थिक कोंडीतून कायमची मुक्ती मिळेल.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे).विशेष उपाय : मीन राशीचा स्वामी गुरु देव असल्याने दर गुरुवारी भगवान विष्णूची पूजा करावी आणि विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण करावे. गुरुपुष्यामृत योगाच्या दिवशी पिवळ्या वस्तूंचे दान केल्यास आर्थिक भरभराट दीर्घकाळ टिकून राहील.थोडक्यात सांगायचे तर, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी घाईगडबड टाळल्यास, हा आठवडा मीन राशीला अफाट धनलाभ, कोर्टात विजय आणि नोकरीत सुवर्णकाळ घेऊन येणारा ठरेल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.