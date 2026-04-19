मीन साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) भाग्यवर्धकआठवडा मात्र धावपळीचा प्रवास टाळा

अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ ऊर्जेने सुरू होणारा हा आठवडा मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी अनेक अर्थांनी भाग्यवर्धक ठरणार आहे. विशेषतः खरेदी-विक्री, नवीन करार, महत्त्वाच्या भेटीगाठी आणि आर्थिक निर्णय यामध्ये सकारात्मक हालचाली दिसतील. आजचा रविवार विशेष प्रसन्न राहील. एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीशी झालेली भेट किंवा ठरलेला करार भविष्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. घरातील वातावरणही आनंदी राहील..रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना या काळात विशेष चांगली फळे मिळतील. अनेक दिवसांपासून अडकलेली कामे पूर्ण होतील. होतकरू तरुणांसाठी हा आठवडा खूप महत्त्वाचा आहे. करिअर, शिक्षण किंवा नवीन संधी यामध्ये स्पष्ट दिशा मिळेल. मेहनतीचे योग्य फळ मिळण्याची वेळ आली आहे. ता. २३ एप्रिलचा गुरुपुष्यामृत योग मोठे यश नोंदवू शकतो. नवीन कामाची सुरुवात, गुंतवणूक किंवा शुभकार्य यासाठी हा दिवस अत्यंत लाभदायक ठरेल..करिअर, परदेशयोग आणि आर्थिक वाढहा आठवडा परदेशाशी संबंधित काम करणाऱ्या तरुणांसाठी भाग्य उलगडणारा ठरेल. परदेशात शिक्षण, नोकरी किंवा व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील. काहींना व्हिसा, कागदपत्रे किंवा अपेक्षित उत्तर मिळू शकते. नवीन दारे उघडण्याची शक्यता आहे. धाडसाने घेतलेले निर्णय पुढे फायदेशीर ठरतील.कलाकार, लेखक, सर्जनशील क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी हा काळ पर्वणीसारखा राहील. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. एखादा नवीन प्रकल्प, मंच किंवा ओळख मिळण्याची शक्यता आहे. समाजात प्रतिष्ठा वाढेल. तुमच्या कल्पनाशक्तीला योग्य दिशा मिळेल.पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी अक्षय्य तृतीया उंची खरेदीतून आनंद देणारी ठरेल. घर, वाहन, दागिने किंवा महत्त्वाची वस्तू खरेदी करण्याचा योग आहे. आर्थिक स्थितीत सुधारणा जाणवेल. योग्य नियोजन केल्यास मोठा फायदा होऊ शकतो..नातेसंबंध, घरगुती तणाव आणि सावधगिरीउत्तरा भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना घरगुती अशांततेचा थोडा त्रास जाणवू शकतो. भाऊबंदकीचे प्रश्न, मालमत्तेचे विषय किंवा घरातील मतभेद मन अस्वस्थ ठेवू शकतात. अशा वेळी संयमाने वागणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय भावनेच्या भरात घेऊ नका. ज्येष्ठांचा सल्ला घ्या.तरुणांनी प्रेमप्रकरणे अत्यंत जपून हाताळावीत. भावनिक निर्णय किंवा गैरसमज यामुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. नातेसंबंधात स्पष्टता आणि प्रामाणिकपणा ठेवा. विशेषतः स्त्रीवर्गाशी थट्टामस्करी टाळा. नकळत बोललेला शब्द मोठा वाद निर्माण करू शकतो. आदर आणि मर्यादा पाळणे महत्त्वाचे ठरेल..या आठवड्यात धावपळीचा प्रवास शक्यतो टाळा. प्रवासात अचानक अडथळे, विलंब किंवा अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. वाहन चालवताना आणि सार्वजनिक ठिकाणी अधिक सावध राहा. आरोग्याच्या बाबतीत थकवा आणि झोपेचा अभाव जाणवू शकतो. स्वतःसाठी थोडा शांत वेळ काढा.आध्यात्मिक ओढ वाढेल. मंदिरदर्शन, ध्यान किंवा जप यामुळे मानसिक स्थैर्य मिळेल. गुरूंचे मार्गदर्शन या काळात विशेष उपयोगी ठरेल..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: गुरुवार आणि रविवारलकी रंग: समुद्री हिरवा आणि पांढराशुभ दिशा: ईशान्यशुभ अंक: २ आणि ७या आठवड्यात संधी आणि सावधगिरी दोन्ही एकत्र चालतील. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला तर नशिबाची साथ नक्की मिळेल..