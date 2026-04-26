मीन साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) नवचैतन्य देणारा आठवडा

या आठवड्यात मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहमान आणि पौर्णिमेकडे जाणाऱ्या चंद्रकलांची साथ अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विवेकाने घेतलेले निर्णय तुम्हाला मोठा लाभ देऊ शकतात. विशेषतः नोकरी, व्यवसाय आणि वैयक्तिक आयुष्यात अडकलेल्या प्रश्नांना उत्तर मिळण्याची वेळ आली आहे. अनेक दिवसांपासून चालू असलेले तणाव, संभ्रम किंवा मानसिक अस्वस्थता हळूहळू कमी होईल.हा काळ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी अनुकूल आहे. मालमत्ता, करार, नोकरीतील बदल किंवा वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित मोठे निर्णय स्पष्टपणे घेता येतील. विशिष्ट कायदेशीर खटले किंवा कागदोपत्री अडथळे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. शांतपणे विचार करून पुढे गेलात तर नशीब तुमच्या बाजूने उभे राहील..करिअर, नोकरी आणि व्यावसायिक लाभनोकरीतील विचित्र हितशत्रुपीडा आता कमी होण्याची चिन्हे आहेत. काही लोकांकडून निर्माण होणारा ताण, अडथळे किंवा गैरसमज हळूहळू दूर होतील. मात्र यासाठी तुमचा विवेक आणि संयम खूप महत्त्वाचा ठरेल. प्रतिक्रिया देण्याऐवजी योग्य वेळी योग्य उत्तर देणे अधिक फायदेशीर ठरेल. मूर्खांच्या वागण्यामुळे अस्वस्थ होऊ नका. तुमचे कामच तुमचे उत्तर ठरेल..रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा आठवडा परिस्थितीजन्य लाभ देणारा आहे. नोकरीत नवीन जबाबदारी, बढती किंवा अपेक्षित संधी मिळू शकते. व्यवसायात नवीन ग्राहक, जुने व्यवहार पूर्ण होणे किंवा आर्थिक स्थैर्य वाढण्याची चिन्हे आहेत. योग्य वेळी घेतलेला निर्णय मोठा फायदा देईल. विशेषतः पौर्णिमा आणि त्यानंतरचा शनिवार मानसिक ताण दूर करून नवी ऊर्जा देईल.परदेशाशी संबंधित काम करणाऱ्यांनाही चांगली बातमी मिळू शकते. अडकलेले कागदपत्र, व्हिसा किंवा अधिकृत मंजुरी यामध्ये गती येईल. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून हा काळ स्थैर्य आणि प्रगतीचा राहील..नातेसंबंध, सावधगिरी आणि मानसिक स्थैर्यशनी आणि मंगळाची पार्श्वभूमी विवेकहीन लोकांसाठी अडचणी निर्माण करू शकते. त्यामुळे राग, अहंकार आणि उतावळेपणा टाळणे आवश्यक आहे. ता. २९ एप्रिलचा प्रदोष विशेष सावधगिरीचा दिवस ठरू शकतो. काम आणि क्रोध यांच्या मिश्रणातून विचित्र प्रसंग निर्माण होऊ शकतात. नातेसंबंधात कटुता येणार नाही याची काळजी घ्या. बोलताना संयम ठेवा.प्रेमसंबंधात असणाऱ्यांनी गैरसमज टाळण्यासाठी स्पष्ट संवाद ठेवावा. नवपरिणितांनी छोट्या गोष्टींवरून वाद वाढू देऊ नयेत. कुटुंबात ज्येष्ठांचा सल्ला उपयोगी ठरेल. घरातील वातावरण शांत ठेवण्यासाठी स्वतःहून एक पाऊल मागे घेणेही कधी कधी आवश्यक असते..उत्तराभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कला, छंद आणि सर्जनशील उपक्रमांतून नवचैतन्य मिळेल. लेखन, संगीत, चित्रकला किंवा आवडीच्या कामातून मानसिक शांतता मिळेल. उद्याची मोहिनी एकादशी या सकारात्मक ऊर्जेची खास जाणीव करून देईल. मंदिरदर्शन, ध्यान किंवा जप यामुळे मन अधिक स्थिर राहील.आरोग्याच्या बाबतीत झोपेचा अभाव, थकवा किंवा मानसिक ताण जाणवू शकतो. स्वतःला वेळ द्या. शांत मनाने घेतलेले निर्णयच या आठवड्यात तुमचे खरे भाग्य ठरतील..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: गुरुवार, शनिवार आणि रविवारलकी रंग: पांढरा आणि समुद्री हिरवाशुभ दिशा: ईशान्यशुभ अंक: २ आणि ७या आठवड्यात संयम आणि विवेक हीच तुमची सर्वात मोठी ताकद ठरेल. शांत राहा, योग्य वेळ साधा आणि संधी स्वतःकडे खेचा.