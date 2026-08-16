Horoscope | राशी भविष्य

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशीसाठी सुरू होणार यशाचा काळ! नोकरीत नवी संधी, प्रेमात जवळीक आणि 'या' दिवसांत मिळणार मोठी खुशखबर

मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा खरोखरच उत्साहवर्धक ठरण्याची चिन्हे आहेत.
Pisces zodiac sign August 16 to 22

Pisces zodiac sign August 16 to 22

sakal

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मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा खरोखरच उत्साहवर्धक ठरण्याची चिन्हे आहेत. काही आठवडे मनात सुरू असलेली धावपळ, अनिश्चितता किंवा एखाद्या गोष्टीची प्रतीक्षा आता हळूहळू संपताना दिसेल. या आठवड्यात ग्रहांची मांडणी अशी आहे की, मेहनतीला योग्य दिशा मिळेल आणि योग्य वेळी योग्य व्यक्तींची साथही लाभेल.

विशेष म्हणजे हा काळ फक्त यशाचा नाही, तर यशाचा आनंद मनापासून अनुभवण्याचा आहे. काही वेळा आयुष्यात चांगल्या गोष्टी घडत असतात, पण आपण त्या जगण्याऐवजी पुढच्या चिंतेत अडकतो. या आठवड्यात मात्र थोडं थांबा, आजूबाजूला घडणाऱ्या सकारात्मक गोष्टींचा आनंद घ्या. १६ ऑगस्टचा रविवार आठवड्याचा टोन सेट करणारा ठरू शकतो. एखादी चांगली बातमी, कामातील कौतुक, आर्थिक दिलासा किंवा मनाला उभारी देणारी घटना घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आठवड्याची सुरुवातच आत्मविश्वासाने होईल.

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