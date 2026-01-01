Horoscope | राशी भविष्य

Aries Horoscope : 'मेष राशी'ला साडेसाती सुरू; कसं असणार नवीन वर्ष? घाई-गडबडीत कोणतेही निर्णय घेतल्यास काय होणार?

Aries Sade Sati Impact on Career and Decisions : मेष राशीला साडेसातीमुळे हे वर्ष संमिश्र राहील. घाईचे निर्णय टाळा, आरोग्य व आर्थिक बाबींमध्ये विशेष काळजी घेतल्यास नुकसान टाळता येईल.
Mesh Rashi 2026

Mesh Rashi 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Mesh Rashi 2026 : मेष राशीला साडेसाती सुरू आहे. असे असले तरी हे वर्ष त्यांना संमिश्र जाईल. वर्षभरात कोणतेही निर्णय घाई-गडबडीने न घेता अत्यंत विचारपूर्वक घेण्याची आवश्‍यकता आहे. तसे केल्यास कमीत कमी नुकसान होऊ शकते. प्रकृतीची काळजी आवर्जून घ्यावी लागेल. आर्थिक आघाडीवर जपून पावले टाकावीत.

Loading content, please wait...
Aries Horoscope
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya

Related Stories

No stories found.