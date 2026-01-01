Aries Horoscope : 'मेष राशी'ला साडेसाती सुरू; कसं असणार नवीन वर्ष? घाई-गडबडीत कोणतेही निर्णय घेतल्यास काय होणार?

Mesh Rashi 2026 : मेष राशीला साडेसाती सुरू आहे. असे असले तरी हे वर्ष त्यांना संमिश्र जाईल. वर्षभरात कोणतेही निर्णय घाई-गडबडीने न घेता अत्यंत विचारपूर्वक घेण्याची आवश्यकता आहे. तसे केल्यास कमीत कमी नुकसान होऊ शकते. प्रकृतीची काळजी आवर्जून घ्यावी लागेल. आर्थिक आघाडीवर जपून पावले टाकावीत..जानेवारीमेष राशीच्या जातकांना हा महिना बऱ्यापैकी उन्नती करणारा ठरू शकेल. महत्त्वाची कामे शेवटच्या पंधरवड्यात करणे चांगले. या महिन्यात स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागेल. महिन्याच्या प्रारंभी सावधानता बाळगा, मोठा निर्णय घेणे पुढे ढकलावे. महिन्याच्या मध्यानंतर अनेक सकारात्मक बदल जाणवतील. आरोग्याच्या दृष्टीने हा महिना मध्यम स्वरूपाचा राहील. मित्रमंडळी किंवा नातेवाईक एखादा जोडधंदा किंवा आर्थिक उपक्रम राबवताना त्यात सहभागी होण्याची विनंती करू शकतात. घाईगडबडीने निर्णय घेणे हितकारक नाही. स्थावर किंवा वाहन खरेदी-विक्रीचे योग आहेत. थोडी दमछाक होईल, पण कार्यसिद्धीचे योग आहेत. साडेसातीसंदर्भात उपासना करावी.महिला व विद्यार्थी : नोकरदार महिलांना हा महिना मध्यम स्वरूपाचा आहे. विद्यार्थ्यांसाठी मात्र हा महिना शुभ असून, त्याचा योग्य पद्धतीने लाभ घेण्याचा प्रयत्न करावा.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - १, २, ९, १०, १९, २१, २२, २८, २९.फेब्रुवारीमेष राशीच्या व्यक्तींसाठी हा महिना शुभप्रद ठरेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून अपेक्षित सहकार्य लाभेल. इतरांच्या कामात ढवळाढवळ न करणे इष्ट. आर्थिक विषयात विवेकाने निर्णय घ्यावा. अतिखर्च होण्याची शक्यता आहे. संसर्गजन्य रोग होणार नाहीत, याची काळजी घ्या. कुटुंबात एखादे मंगलकार्य ठरण्याचा वा होण्याचा योग दिसतो. हितशत्रूंपासून सावधान. महत्त्वाच्या गोष्टींबाबत गुप्तता बाळगणे हितावह आहे. गोपनीय बाबी उघड होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. घर अथवा जमीन खरेदी करण्यासाठी या महिन्यात अनुकूल काळ नाही. जास्त परिश्रम होतीलच सोबत विनाकारण खर्च होण्याची शक्यता आहे.महिला व विद्यार्थी : महिलांना हा काळ सामान्य आहे. निसर्गरम्य ठिकाणी ट्रिप घडू शकते. विद्यार्थ्यांसाठी हा महिना खडतर असून, अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नका.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - ५, ६, १४, १६, १७, १८, २५, २६, २७.मार्चनवीन ओळखी होतील असे दिसते. रवी, बुध, मंगळ, राहू व शुक्र महिन्याच्या पहिल्या १५ दिवसांत शुभ आहेत. पारिवारिक आनंद मिळेल. प्रमोशनचे योग दिसतात. आवक चांगली असली तरी खर्च होण्याचीही चिन्हे आहेत. एखाद्या नवीन कार्याचा आरंभ करण्यासाठी योग्य काळ. कामाच्या ठिकाणी एकमेकांना सांभाळून कार्य करणे हितावह. भावनांवर नियंत्रण ठेवा. आरोग्याच्या दृष्टीने काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः हृदयविकार असणाऱ्या लोकांनी आरोग्य सांभाळावे. आर्थिक बाबतीत योजनाबद्ध पद्धतीने काम कराल तरच लाभ होईल. या महिन्यात जीभेवर साखर ठेवून काम करा. वादाने जुने व चांगले संबंध खराब होऊ शकतात.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी एखाद्या नवीन क्षेत्रात संधी मिळू शकते. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर गोष्टीत जास्त वेळ दवडू नये. संगत चांगली ठेवावी.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - ४, ५, ६, १४, १५, १७, २४, २५, २६.एप्रिलधाडसाने कार्य केल्यास यशप्राप्ती होईल असे दिसते. पहिल्या पंधरवड्यात तब्येतीला जपावे लागेल. महिन्याच्या सुरुवातीचे दिवस आर्थिक यशाचे आहेत. व्यावसायिकांसाठी एखादी मोठी ऑर्डर मिळण्याचे योग आहेत. नोकरी-व्यवसायाच्या ठिकाणी जेवढी जास्त मेहनत कराल तेवढे उत्तुंग यश मिळेल. नोकरीमध्ये वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंपासून सावधान. मित्रांशी चांगले संबंध राहतील. नातेवाइकांशी वादविवाद टाळावेत. घरातील वरिष्ठांच्या आरोग्याविषयी चिंता सतावेल. नवविवाहित जोडप्यांसाठी अनुकूल काळ आहे. संतती योगसुद्धा आहेत. मनःस्वास्थ्यासाठी ध्यान उपयुक्त ठरेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना एखादा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यास अनुकूल काळ. मानसिक स्वास्थ्यासाठी ध्यान धारणा करा. विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम काळ. अभ्यास वाढवावा. नोकरी बदलणार असाल तर त्यासाठी विशेष प्रयत्न करा.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - १, २, १०, १२, १३, १४, २१, २३, २८, २९, ३०.मेबाराव्या स्थानी शनि, मंगळ आहेत. थोडा कमीपणा घ्यावा लागला तरी हरकत नाही, पण वादाचे प्रसंग कटाक्षाने टाळा. आपल्या राशीवरचा उच्चेचा रवी बौद्धिक कामकाजास चांगला मानला जातो. नोकरदारांना एखादा मोठा प्रोजेक्ट लीड करण्यास मिळू शकतो. वरिष्ठ आपल्यावर खूश असतील. जुनी कामे पूर्ण होण्यास अनुकूल काळ असून, जोरदार प्रयत्न करा. आरोग्याच्या दृष्टीने मध्यम काळ आहे. प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नका. वेगावर नियंत्रण ठेवा, वाहने जपून चालवा. कुटुंबासमवेत एखाद्या धार्मिक ठिकाणी यात्रा घडण्याचे योग. व्यावसायिकांना चांगला काळ असून, भागीदारीमध्ये विवेकाने वागा.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी घरात मतभेद वाढणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. घर, जमीन वगैरे खरेदी करण्यास चांगला काळ. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. विद्यार्थ्यांना चांगला काळ आहे. मनाजोगती नोकरी मिळण्याचे संकेत आहेत.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - ८, ९, १०, १७, १८, २०, २५, २६, २७.जूनकोर्टकचेरीची कामे पुढे ढकलणे श्रेयस्कर राहील. या महिन्यात जीभेवर साखर व डोक्यावर बर्फ घेऊन राहणे आवश्यक. आपल्या शब्दांमुळे जवळचे लोक दुखावणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. प्रवास करताना मौल्यवान वस्तू सांभाळाव्यात. चालू कामात अडथळे संभवतात. नोकरीच्या ठिकाणी आपण बरे आपले काम बरे हे धोरण हितावह आहे. दुसऱ्यांचा वाद तुमच्या अंगावर शेकू शकतो. त्यामुळे वादापासून काहीसे दूरच राहा. व्यावसायिकांनी मोठा निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले उचलावीत. आरोग्याच्या दृष्टीने तसा चांगला काळ आहे. घरात एखादे मंगलकार्य ठरू शकते. समाजातील प्रतिष्ठित लोकांशी ओळख होईल.महिला व विद्यार्थी : महिला एखाद्या धार्मिक अनुष्ठानात भाग घेऊ शकतात. नवरा-बायकोत आनंदाचे वातावरण राहील. जमीन खरेदी-विक्रीसाठी चांगला काळ. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता भंग होईल, असे दिसते. मन एकाग्र करा.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - ४, ५, ६, ७, ८, १५, १६, २१, २३.जुलैलहान-मोठ्या प्रवासाचे योग दिसत आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारण्याची चिन्हे आहेत. दुसऱ्या आठवड्याच्या अखेरीस मोठा लाभ होऊ शकतो. नोकरीमध्ये कामात यश लाभेल; पण हितशत्रू त्रास देऊ शकतात. व्यवसायामध्ये आवक चांगली राहील. काही नवीन प्रयोग करायचे असल्यास करू शकता. लॉंग टर्म गुंतवणूक करण्यास चांगला काळ आहे; पण काळजीपूर्वक निर्णय घ्या. योग, प्राणायाम नियमित केल्याचे फायदे होतील. योग्य आहार घ्यावा. कौटुंबिक वातावरण चांगले राहील. जुन्या मित्रांची भेट होईल. जोडीदाराच्या आरोग्याची चिंता सतावेल. इष्टदैवताचे दर्शन घडू शकेल. जप-तप, अनुष्ठानात मन रमेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी आरोग्य सांभाळावे. काळजी घ्यावी. विद्यार्थ्यांनी भावनांवर नियंत्रण ठेवावे. अतिखर्च टाळावा. व्यर्थ कालहरण करू नये. उच्च शिक्षणात यश मिळण्याचे योग दिसत आहेत.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - १, २, ३, ५, ११, १२, १४, २०, २९, ३०, ३१.ऑगस्टआपल्या राशीसाठी हा महिना आव्हानात्मक ठरेल असे दिसते. रवि, मंगळ, बुध, गुरू या चौघांची साथ लाभताना दिसत नाही. सुरुवातीचे काही दिवस नोकरी-व्यवसायाच्या ठिकाणी संघर्ष करावा लागेल; पण महिन्याअखेरीस थोडा दिलासा मिळेल. घरात एखादे धार्मिक कार्य घडेल. काही जणांना परदेशी जाण्यासाठी संधी मिळू शकेल. महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलणे हितकारक आहे. जमिनीच्या व्यवहारासाठी चांगला काळ आहे, फक्त समोरचा माणूस विश्वासू असावा, याची दक्षता घ्यावी लागेल. परिस्थिती विवेकाने हाताळावी. बोलताना शब्द अगदी जपून वापरावेत जेणे करून कोणी दुखावणार नाही. आर्थिक चढ-उतार जाणवतील.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी स्वतःच्या व घरातील लहान मुलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. सामाजिक प्रतिष्ठेत वॄद्धी होईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला आहे. स्पर्धा परीक्षेत यश मिळण्याचे योग आहेत. एकाग्रतेने अभ्यास करावा.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - १, ८, ९, १५, १६, १७, २५, २६, २७, २८.सप्टेंबरआर्थिक स्थिती सुधारण्याचे योग दिसतात. व्यावसायिकांसाठी चांगला काळ आहे. व्यवसायात एखादा नवीन बदल अथवा प्रयोग करण्याचा असल्यास आता उत्तम संधी आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने त्रास संभवतो. दुखणे अंगावर काढू नये. नोकरीत हितशत्रू त्रास देऊ शकतात. आपल्याला रागावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. कोणताही वाद स्वतःवर ओढवून घेऊ नका. सहकाऱ्यांशी संबंध ताणू नयेत. कौटुंबिक सौख्य बरे राहील. फार दिवसांपासून आपण वाहन घेण्याची इच्छा बाळगून असाल तर ती इच्छा पूर्ण होण्यासाठी अनुकूल काळ आहे. आई-वडिलांच्या आरोग्याची चिंता जाणवेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांसाठी मध्यम काळ आहे. माहेरी एखादे मंगलकार्य होण्याची शक्यता दिसते. वैवाहिक जीवन बरे राहील. विद्यार्थ्यांना काही दिवस खडतर जाणवतील. संयम ठेवा. बलोपासना केल्यास उपयुक्त ठरेल.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - ४, ५, ७, ११, १३, २१, २२, २३, २५.ऑक्टोबरसामाजिक व राजकीय क्षेत्रांतील मोठ्या व्यक्तींशी नव्याने ओळख व त्याद्वारे फायदा होण्याचे योग आहेत. अतिविचार व विनाकारण चिंता सतावेल. योग-प्राणायाम याकडे लक्ष द्यावे. घर वा जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात घाई गडबड करू नये. चातुर्याने मार्ग काढावा, यशाची संभावना वाढेल. नोकरदारांना प्रमोशन्सचे योग आहेत. सहकाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवा. कोणीही दुखावले जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी. व्यावसायिकांना कामानिमित्त प्रवास करावा लागू शकतो. कामगारवर्गाशी मतभेद संभवतात. चैनीच्या वस्तूंवर खर्च होईल. लहान-सहान वाद वाढणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी.महिला व विद्यार्थी : महिलांचे एखादे जुने आजारपण डोके वर काढू शकते, खबरदारी घ्यावी. जुन्या मित्र-मैत्रिणींची भेट होऊ शकते. वैवाहिक जीवन व्यवस्थित राहण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाव्यतिरिक्त क्षेत्रात यश मिळू शकेल. बाहेर खाणे टाळावे.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - १, २, ४, ९, १०, ११, १८, २१, २२, २८, २९, ३१.नोव्हेंबरधार्मिक कार्यात सहभागी होण्याचे योग आहेत. बुध, शुक्र व सिंह राशीतील गुरू यांची कॄपा राहील. लहान-मोठ्या प्रवासाचे योग दिसतात. आपण राजकारणात व त्यासंबंधी क्षेत्रात कार्यरत असाल तर आपल्यासाठी चांगला काळ आहे. व्यवसायात मोठे पाऊल उचलायला हरकत नाही. त्यासाठी आवश्यक यंत्र वा वाहन खरेदी करू शकता. नोकरीत काही महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी काम करण्याची संधी मिळू शकते. त्याचे सोने करावे. नवीन गोष्टी शिकण्यास मिळतील. जुन्या मित्र-मैत्रिणींची वा आप्तेष्टांशी भेट होईल. साहित्य-संगीतात रुची उत्पन्न होईल. मनोरंजनाकडे काहीसा कल राहील.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी नवीन नोकरीसाठी अवश्य प्रयत्न करावेत. अति उत्साहात प्रकृतीची हेळसांड नको. माहेरकडून शुभवार्ता कानावर पडू शकते. विद्यार्थ्यांना मनासारखे यश न मिळाल्यास निराशा नको. अधिक दृढ मनाने परिश्रम करावेत.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - ५, ६, ७, १५, १६, १८, २५, २६, २७.डिसेंबरवयस्कर व्यक्तींनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे अतिशय गरजेचे आहे. विवाहेच्छुकांना चांगला जोडीदार मिळण्याचे योग आहेत. घरात धार्मिक अनुष्ठान घडू शकेल. नोकरीत ताणतणाव जाणवेल. वरिष्ठांना दुखवू नका. कामाकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची कटाक्षाने काळजी घ्या. व्यावसायिकांना मध्यम काळ आहे. भागीदारीच्या विषयात मोठा निर्णय घेणे पुढे ढकलणे हिताचे आहे. घर-जमीन खरेदी/विक्री विषयांत मोठा लाभ होऊ शकतो. आरोग्याची सर्वतोपरी काळजी घ्यावी लागेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी असेल. सामाजिक कार्य करण्याची इच्छा बळावेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी घरात लहान मुले असतील तर काळजी घ्यावी. वाहने जपून हाकावीत. घरी नवीन वस्तू येण्याचे योग आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी चांगला काळ आहे. नियमित अभ्यास करावा. खेळात यश मिळू शकेल.या महिन्यातील अनुकूल तारखा - २, ३, ४, १२, १३, १४, १५, २२, २३, २५, २९, ३१-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद). 