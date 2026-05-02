Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २ मे २०२६ ते ८ मे २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -तुमची प्रगती व यश हे तुम्हाला मिळणाऱ्या सहकाऱ्यावर अवलंबून आहे. व्यवसायात महत्त्वाचे करार किंवा सौदे एक-दोन आठवडे पुढे ढकला. फसगत होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत जोखमीचे काम स्वतःच हाताळा. इतरांनी सांगितलेल्या बातमीवर ताबडतोब विश्वास ठेवून बोलण्याची घाई करू नका. .वृषभ -मनःशांती टिकवणे तुमच्या हातात आहे, तरी प्राणायाम व ध्यानधारणा करून शांत राहण्याचा प्रयत्न करावा. व्यवसायात नवीन आव्हाने स्वीकारावी लागतील. तुमच्या हातून चांगली कामे होतील. नोकरीत संयमाने वागून सर्वांशी सलोख्याचे संबंध ठेवावेत. मते व विचार पटले नाहीत तरी शांत राहावे. महिलांनी आवडत्या छंदात मन रमवावे..मिथुन -कामात व्यग्र राहून प्रगती करण्यावर भर राहील. व्यवसायात धाडस करून वेगळ्या पद्धतीचे काम सुरू कराल. आर्थिक लाभ चांगला असल्याने चिंता नसेल. ओळखीतून नवीन कामेही मिळतील. नोकरीत तुमच्या गुणांना वाव देणारे काम मिळेल. कामात चोख राहाल. घरात छोटासा कार्यक्रम ठरेल. तरुणांना मनपसंत व्यक्तीची भेट घडेल..कर्क -व्यवसायात प्रगतीचा चढता आलेख राहील. आर्थिक परिस्थितीही समाधानकारक राहील. नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील. कामात बदल करून कामाचा विस्तार वाढवाल. नोकरीत महत्त्वाचे करारमदार होतील. वरिष्ठ महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी तुमच्यावर सोपवतील. त्यासाठी जादा अधिकार व सवलती देतील..सिंह -तुमच्या स्वच्छंदी स्वभावाला पूरक ग्रहमान लाभेल. मनातील बेत प्रत्यक्षात साकार होतील. व्यवसायात भावनेच्या भरात चुकीचे निर्णय घेऊ नका. ऐकीव गोष्टींवर विश्वास न ठेवता प्रत्यक्ष पडताळा करून मगच निर्णय घ्या. आर्थिक व्यवहारात चोखंदळ राहा. नोकरीत सहकाऱ्यांकडून काम करून घेणे जिकिरीचे ठरेल..कन्या -अशक्य वाटणाऱ्या कामात यश मिळवून कौतुकास पात्र व्हाल. व्यवसायात कामामुळे दगदग, धावपळ वाढेल. महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. नोकरीत वरिष्ठांच्या आज्ञेचे पालन कराल. कामात चोखंदळ राहाल. स्वतःचे काम संपवून इतरांनाही कामात मदत कराल. महिलांना सामाजिक कामात रस वाटेल. कौटुंबिक स्वास्थ्य उपभोगाल..तूळ -आत्मविश्वासाने नवीन कामे हाती घ्याल. व्यवसायात कार्यपद्धतीत बदल करून फायद्याचे प्रमाण वाढवाल. पैशाची स्थिती समाधानकारक राहील. नोकरीत बदलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळेल. बढती मिळेल. नवीन हितसंबंध जोडले जातील. महिलांचा छंदात मजेत वेळ जाईल. जिवाभावाची माणसे भेटल्याने आनंद मिळेल..वृश्चिक -कर्तव्याला प्राधान्य देऊन अवघड कामे मार्गी लावाल. व्यवसायात स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध कराल. आर्थिक उन्नती झाल्याने कार्यक्षमता वाढेल. नवीन कामे मिळतील. नोकरीत 'ऐकावे जनाचे करावे मनाचे' हे धोरण ठेवा. बेरोजगारांना कामाची संधी मिळेल. शेअरच्या व्यवहारात फायदा संभावतो. नवीन जागा, वास्तू, वाहन खरेदीचे योग..धनू -ग्रह तुमच्या मदतीला असतील, त्याचा लाभ घ्या. पैशाची फारशी फिकीर नसल्याने खर्चावर बंधन राहणार नाही. व्यवसायात नवीन विचार व कार्यपद्धतीचा अवलंब करून उलाढाल वाढवण्याकडे कल राहील. नोकरीत मनाप्रमाणे काम करण्याची मुभा वरिष्ठ देतील. वेगळ्या पद्धतीचे काम हाताळण्याची संधी मिळेल..मकर -व्यवसायात आवकीपेक्षा जावक जास्त होईल. कामाच्या नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागतील. बेफिकीर राहून चालणार नाही. नोकरीत प्रलोभनापासून चार हात लांब राहणे चांगले. बोलण्यातून गैरसमज होणार नाहीत याची काळजी घ्या. महिलांचा नको त्या कामात वेळ जाईल. प्रकृती ठीकठाक राहील. तरुणांनी अतिसाहस करू नये..कुंभ -ग्रहांची अनुकूलता मनाप्रमाणे गोष्टी घडवून आणेल. व्यवसायात कामातील अडथळे दूर होतील. नवीन कामांना प्रारंभ होईल. नोकरीत विरोधकांचा विरोध मावळेल. वरिष्ठ व सहकाऱ्यांना तुमचे महत्त्व कळून येईल. महिलांना कौटुंबिक स्वास्थ्य मिळेल. तुमच्या हातून कौतुकास्पद काम होईल. ठरवलेले बेत सफल होतील..मीन -सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून वाटचाल करा. यश मिळेल. व्यवसायात येणाऱ्या अडचणींवर मात करून पुढे जाण्याचा इरादा बुलंद राहील, त्यामुळे कामातील प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल. पैशाची तरतूद करण्यासाठी तुमची शक्ती व वेळ खर्च होईल. नोकरीत नावडते काम वरिष्ठ तुमच्यावर सोपवतील. मौनव्रत ठेवणे गरजेचे होईल..