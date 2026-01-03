Horoscope | राशी भविष्य
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ३ जानेवारी २०२६ ते ९ जानेवारी २०२६ - मराठी राशी भविष्य
मंगळ, शुक्र यांसारखे सकारात्मक विचार देणारे ग्रह अनुकूल असल्याने मनाप्रमाणे गोष्टी घडतील. व्यवसायात अडथळे येऊ शकतात.
- अनिता केळकर
मेष -
मंगळ, शुक्र यांसारखे सकारात्मक विचार देणारे ग्रह अनुकूल असल्याने मनाप्रमाणे गोष्टी घडतील. व्यवसायात अडथळे येऊ शकतात. अडचणींवर मात करता आल्याने हायसे वाटेल. केलेल्या प्रयत्नांचे चीज होईल. खेळते भांडवल वाढवण्यासाठी प्रयत्न केल्यास यश मिळेल. नवीन कामे मिळतील, चार पैसे हातात राहतील.