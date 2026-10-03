Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ३ ऑक्टोबर २०२६ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -या आठवड्यात तुम्ही तुमची ऊर्जा योग्य दिशेने वापरल्यास चांगले यश मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामगिरीकडे वरिष्ठांचे लक्ष जाईल. एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये नेतृत्वाची संधी मिळू शकते. व्यावसायिकांनी नवीन योजना सुरू करताना थोडी काळजी घ्यावी , आर्थिक बाबतीत सुधारणा दिसून येईल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांमध्ये उत्साह राहील, पण अधीरता टाळा..वृषभ -या आठवड्यात ग्रहस्थिती स्थैर्य, संयमाचा काळ दर्शवत आहे. घाई न करता विचारपूर्वक निर्णय घेतल्यास चांगले परिणाम मिळतील. कामाच्या ठिकाणी काही प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी हा उत्तम काळ आहे. वरिष्ठांचा विश्वास संपादन कराल. व्यावसायिकांनी दीर्घकालीन योजना आखण्यावर भर द्यावा. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील. घरात एखादा छोटा कार्यक्रम होऊ शकतो. कुटुंबाकडून सहकार्य मिळेल..मिथुन -या आठवड्यात ग्रहस्थिती गतिशीलता, संवाद आणि नवीन कल्पनांचा काळ दर्शवत आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे संवाद कौशल्य चमकेल. नवीन प्रोजेक्ट किंवा जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. नेटवर्किंगमुळे फायदेशीर संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांनी ग्राहकांशी चांगले संबंध ठेवावेत. आर्थिक बाबतीत चढ-उतार संभवतात. उत्पन्न येईल, पण खर्चही वाढू शकतो..कर्क -या आठवड्यात ग्रहस्थिती तुमच्यासाठी भावनिक संतुलन, घरगुती बाबी आणि अंतर्मुखतेचा काळ दर्शवत आहे. निर्णय घेताना भावना आणि तर्क यांमध्ये संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरेल. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. काही कामांमध्ये दडपण जाणवेल. सहकाऱ्यांशी समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे. व्यावसायिकांनी भागीदारीत सावधगिरी बाळगावी. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील..सिंह -या आठवड्यात ग्रहस्थिती तुमच्यासाठी आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि प्रगतीचा काळ दर्शवत आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची नेतृत्व क्षमता उठून दिसेल. नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून कौतुक होऊ शकते. व्यावसायिकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा. आर्थिक स्थिती सुधारेल. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे, पण अनावश्यक खर्च टाळणे गरजेचे आहे..कन्या -या आठवड्यात ग्रहस्थिती अनुकूल आहे. योग्य नियोजन केल्यास प्रगती निश्चित आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी उत्तम काळ आहे. व्यावसायिकांनी नवीन योजना आखताना सखोल विचार करावा. बचतीकडे लक्ष दिल्यास भविष्यात फायदा होईल. नातेसंबंधांमध्ये थोडी संवेदनशीलता जाणवू शकते. आरोग्याच्या बाबतीत पचनाशी संबंधित त्रास टाळण्यासाठी आहारावर लक्ष द्या..तूळ -या आठवड्यात ग्रहस्थिती योग्य निर्णय घेण्याचा काळ दर्शवत आहे. काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागू शकतात, त्यामुळे शांतपणे विचार करणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी टीमवर्कमुळे यश मिळेल. नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांसाठी भागीदारीत लाभदायक निर्णय होऊ शकतात. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील, पण खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीसाठी योग्य सल्ला घेणे फायदेशीर ठरेल. कुटुंबातील वातावरण आनंदी राहील..वृश्चिक -या आठवड्यात ग्रहस्थिती तुमच्यासाठी परिवर्तन आणि अंतर्मुखतेचा काळ दर्शवत आहे. काही परिस्थिती अचानक बदलू शकतात. कामाच्या ठिकाणी गुप्तपणे किंवा शांतपणे केलेले काम अधिक फायदेशीर ठरेल. व्यावसायिकांनी जोखीम घेताना सावधगिरी बाळगावी. आर्थिक बाबतीत चढ-उतार संभवतात. अचानक खर्च येऊ शकतो, त्यामुळे बचतीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. नातेसंबंधांमध्ये तीव्रता वाढेल. गैरसमज टाळण्यासाठी संयम गरजेचा आहे..धनू -या आठवड्यात ग्रहस्थिती तुमच्यासाठी विस्तार, नवीन संधी आणि सकारात्मक उर्जा दर्शवत आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळू शकतात. वरिष्ठांचा पाठिंबा मिळेल. व्यावसायिकांना विस्ताराची संधी आहे, पण निर्णय घेताना नियोजन आवश्यक आहे. आर्थिक बाबतीत सुधारणा दिसेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. जोडीदारासोबत सहल किंवा एखादा खास कार्यक्रम ठरू शकतो..मकर -या आठवड्यात ग्रहस्थिती प्रगतीचा काळ दर्शवत आहे. मेहनतीचे फळ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढू शकतात, पण वरिष्ठांचा विश्वास जिंकाल. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी चांगला काळ आहे. व्यावसायिकांनी दीर्घकालीन योजना आखाव्यात. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील. उत्पन्न नियमित राहील. बचतीकडे लक्ष देणे फायदेशीर ठरेल. मोठ्या गुंतवणुकीपूर्वी विचारपूर्वक निर्णय घ्या. नातेसंबंधांमध्ये थोडे गांभीर्य राहील..कुंभ -या आठवड्यातील ग्रहस्थिती सामाजिक संपर्क वाढण्याचा काळ दर्शवत आहे. तुमची वेगळी विचारसरणी तुम्हाला पुढे नेईल. कामाच्या ठिकाणी टीमवर्कमुळे चांगले परिणाम मिळतील. तंत्रज्ञान, संशोधन किंवा सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ लाभदायक ठरेल. व्यावसायिकांना नवीन संपर्कातून फायदा होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त उत्पन्नाचे मार्ग मिळू शकतात..मीन -या आठवड्यातील ग्रहस्थिती भावनिक समतोल राखण्याचा काळ दर्शवत आहे. तुमची संवेदनशीलता योग्य दिशेने वापरल्यास चांगले परिणाम मिळतील. कामाच्या ठिकाणी नवीन कल्पना मांडण्याची संधी मिळेल. कला, लेखन किंवा सर्जनशील क्षेत्रातील लोकांना विशेष फायदा होऊ शकतो. व्यावसायिकांनी निर्णय घेताना अंतर्ज्ञानाबरोबरच तर्काचाही विचार करावा. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील, पण काही अनपेक्षित खर्च येऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.