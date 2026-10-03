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Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ३ ऑक्टोबर २०२६ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

या आठवड्यात तुम्ही तुमची ऊर्जा योग्य दिशेने वापरल्यास चांगले यश मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामगिरीकडे वरिष्ठांचे लक्ष जाईल.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 03rd October 2026 to 09th October 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 03rd October 2026 to 09th October 2026 all rashi

sakal
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मेष -

या आठवड्यात तुम्ही तुमची ऊर्जा योग्य दिशेने वापरल्यास चांगले यश मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामगिरीकडे वरिष्ठांचे लक्ष जाईल. एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये नेतृत्वाची संधी मिळू शकते. व्यावसायिकांनी नवीन योजना सुरू करताना थोडी काळजी घ्यावी , आर्थिक बाबतीत सुधारणा दिसून येईल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांमध्ये उत्साह राहील, पण अधीरता टाळा.

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