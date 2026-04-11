Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ग्रहमान ११ एप्रिल २०२६ ते १७ एप्रिल २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -व्यवसायात बराच काळ रेंगाळलेली कामे मार्गी लागतील. पूर्वी केलेल्या कामाचे पैसे हाती येतील. आर्थिक आवक वाढेल. नोकरीत तुमचे कर्तृत्व दाखवण्याची संधी मिळेल. लवचिक धोरण ठेवलेत तर सर्वांशी सलोख्याचे संबंध राहतील. महिला खरेदी करतील. गृहसजावटीसाठी चार पैसे जादा खर्च होतील. पाहुण्यांचे आनंदाने स्वागत कराल. .वृषभ -आशा व निराशा दोन्हींचा अनुभव येईल. आनंदाची बातमी नवी आशा पल्लवीत करेल, तर एखादी घटना मन साशंक करेल. व्यवसायात कामाची योग्य आखणी करून कामे वेळेत संपवा. उधार, उसनवार टाळा. व्यवहारचातुर्यामुळे काही क्षेत्रात उत्तम यश मिळेल. नोकरीत वरिष्ठांच्या सूचनांचे पालन करावे. जोडधंद्यातून विशेष फायदा होईल..मिथुन -कामाच्यावेळी काम व इतर वेळी आराम असे धोरण असेल. व्यवसायात नवीन जबाबदारी स्वीकाराल. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न कराल. अपेक्षित पैसे हाती येतील. नोकरीत जादा कामाची तयारी असेल तर वरकमाई करता येईल. वरिष्ठांच्या मर्जीत राहाल. अपेक्षित पत्रव्यवहारांना गती येईल..कर्क -सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे अनेक तऱ्हेने लाभ होईल. व्यवसायात प्रगती चांगली राहील. नवीन कामे मिळतील. पत टिकून राहील. पैशाची आवक सुधारेल. नोकरीत परदेशगमन व पत्रव्यवहाराच्या कामांना गती येईल. कामानिमित्ताने नवीन हितसंबंध जोडले जातील. वरिष्ठांची मर्जी संपादन कराल. महिलांना आनंदवार्ता समजतील..सिंह -जीवनात एक नवा दृष्टिकोन ठेवून कामाला लागाल. तुमची झालेली कुचंबना नाहीशी होईल. व्यवसायात नवीन कामे मिळतील; ती स्वीकारण्यापूर्वी स्वतःची आर्थिक व शारीरिक क्षमता ओळखा. आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहील. नोकरीत कामानिमित्ताने प्रवास होतील, नवीन हितसंबंध जोडले जातील..कन्या -पैशाची सध्याची स्थिती उत्तम राहील, त्यामुळे तुमचा उत्साह व आनंद द्विगुणीत होईल. नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील. नोकरीत केलेल्या कामाचे वरिष्ठांकडून कौतुक होईल. महिलांना घरात प्रियजनांच्या सहवासाने आनंद मिळेल. पाहुण्यांची ये-जा राहील. खेळाडू, कलाकारांना प्रसिद्धी मिळेल. तरुणांनी अतिसाहस करू नये..तूळ -चाकोरीबाहेर जाऊन काहीतरी नवीन करण्याचा तुमचा प्रयत्न राहील. कामात इतर व्यक्तींकडून अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल. व्यवसायात, कामात आवश्यकतेनुसार फेरफार कराल. बदलत्या वातावरणानुसार तुमची ध्येयधोरणे ठरवाल. नोकरीत वरिष्ठ कामाचा बोजा वाढवतील. आवडत्या व्यक्तींची भेट होईल..वृश्चिक -कामाबरोबरच जीवनाचाही आनंद उपभोगण्याचा मोह तुम्हाला होईल. कामाच्यावेळी काम करून इतर वेळी आराम कराल. व्यवसायात कामाचा उरक पाडाल. कामाच्या पद्धतीत बदल करून व आधुनिकीकरण करून उलाढाल वाढवाल. खर्चाचे प्रमाणही वाढेल, परंतु खर्च करताना व्यवहारी दृष्टिकोन सांभाळा..धनू -मनातील सुप्त इच्छा पूर्ण होतील. व्यवसायात परिस्थितीशी मिळते-जुळते घेऊन कामे मार्गी लावाल. वेळेचा व संधीचा योग्य उपयोग करून घ्याल. नोकरीत मोठ्या व्यक्तींशी ओळखी होतील. भावनेला महत्त्व द्याल, त्यामुळे चुका होणार नाहीत याची काळजी घ्या. महिलांना प्रकृतीची उत्तम साथ मिळेल. प्रवास घडेल..मकर -'मूर्ती लहान पण कीर्ती महान' ही म्हण सार्थ कराल. व्यवसायात कल्पकता दाखवून कामे कराल. नवीन आव्हाने स्वीकाराल. मिळालेल्या वेळेचा व संधीचा योग्य उपयोग करून घ्याल. नोकरीत सुसंवाद साधून कामे करण्यावर भर राहील. कामाचा उत्साह ओसंडून वाहील. महिलांना मनातील बेत प्रत्यक्षात साकार करता येतील..कुंभ -तुमची बराच काळ झालेली गैरसोय कमी होईल. व्यवसायात अडचणींवर मात करून प्रगती कराल. योग्य वेळी योग्य व्यक्तींचे मिळालेले सहकार्य तुमचा ताण कमी करेल. अस्थिरता कमी झाल्याने मानसिक समाधान मिळेल. देणी देता आल्याने जमाखर्च सारखाच राहील. नोकरीत रटाळ काम संपवण्याकडे तुमचा कल राहील..मीन -ग्रहांची मर्जी असल्याने तुमच्या सुप्त इच्छा-आकांक्षा वाढतील. व्यवसायात विरोधकांचा विरोध मावळेल व ते मित्रत्वाची भाषा बोलतील. आर्थिक स्थिती सुधारल्याने हायसे वाटेल. योग्य वेळी योग्य व्यक्तींची लाभलेली संगत कामांना गती देईल. नोकरीत कामात बिनचूक राहून आजचे काम आजच पूर्ण करा. सहकारी कामात मदत करतील.