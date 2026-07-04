Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ४ जुलै २०२६ ते १० जुलै २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -मंगळाच्या स्थानामुळे वाणीमध्ये थोडे ॲग्रेशन येऊ शकते, तेव्हा बोलण्यावर कंट्रोल करणे फायद्याचे. आरोग्याच्या काही हलक्याफुलक्या तक्रारी उद्भवू शकतात. नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी गोष्टी काही प्रमाणात पुढे सरकतील. घरगुती वादविवाद संभवतात, पण ते गंभीर वळण घेणार नाहीत. बाराव्या स्थानातील शनी खर्चावर अंकुश ठेवेल. हा आठवडा मिश्र स्वरूपाचा जाईल..वृषभ -कामांमध्ये स्थैर्य आणि प्रगती दिसेल. खोळंबलेली कामे पूर्ण करण्याची योग्य वेळ आहे. नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग निर्माण होऊ शकतात. अनावश्यक खर्च टाळा. गुंतवणूक योग्य सल्ल्यानेच करा. घरातील वातावरण आनंदी राहील. एखादा शुभ कार्यक्रम ठरू शकतो. आरोग्य चांगले राहील, पण खाण्यापिण्यावर योग्य नियंत्रण ठेवा..मिथुन -तुम्ही बुद्धिमत्ता, हुशारी व संभाषणचातुर्य या गुणांमुळे विशेष प्रभाव पाडाल. नवीन ओळखी वाढून भविष्यात फायदा होईल. पुढे नोकरी किंवा व्यवसायात चांगल्या संधी निर्माण होऊ शकतात. अनावश्यक खर्च कंट्रोल करणे हिताचे. भावंडांबरोबर काळ आनंदात घालवाल. जोडीदारासोबतच्या सुसंवादामुळे नात्यातील माधुर्य वाढेल. शरीरस्वास्थ्य चांगलेच राहील, पण मानसिक आरोग्य संभाळावे..कर्क -कर्क राशीच्या व्यक्तींना मिश्र परिणाम मिळतील. अनावश्यक खर्चांत अचानक वाढ झाल्याने बजेट थोडेफार कोलमडू शकते. घरात काही वादविवाद होऊ शकतात, पण ते सामंजस्याने सोडवणेच चांगले. तुमची मेहनत वरिष्ठांच्या नजरेत भरेल; त्याचा फायदा भविष्यात निश्चितच होईल. जोडीदारासोबत काही थोडेफार मतभेद झाले, तर तुम्हीच नमते घेतलेले चांगले. योग्य आहार व भरपूर विश्रांती आवश्यक..सिंह -हा आठवडा चांगला जाणार आहे. कार्यक्षेत्रात प्रगती होण्याचे योग. वरिष्ठांकडून पाठीवर शाबासकीची थाप मिळू शकते, पण जबाबदारीत वाढ होईल. अतिकामामुळे थकवा वाढेल. त्यामुळे व्यावसायिक व वैयक्तिक आघाडीवरील बॅलन्स सांभाळा. आर्थिक दृष्टिकोनातून काही अचानक लाभ होतील. मित्र-मैत्रिणींशी गाठीभेटी होतील. जोडीदारासोबतचे संबंध सुधारतील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील..कन्या -हा काळ तुमच्यासाठी स्थैर्य घेऊन येईल. प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होतील. कार्यक्षेत्रातील वाटचाल सावधानतेनेच करणे योग्य. योग्य मेहनतीचे चांगले परिणाम भविष्यात अनुभवायला मिळतील. सहकाऱ्यांसोबत समन्वय ठेवा. खर्च आटोक्यात राहतील. नवीन गुंतवणूक करण्यास मात्र हा काळ योग्य नाही. कौटुंबिक पातळीवर सामोपचाराचे व शांत वातावरण राहील. सर्वसाधारण आरोग्य ठीकठाक राहील..तूळ -सर्वच गोष्टी तुमच्या मनाप्रमाणे होतीलच असे नाही. संयम पणाला लागेल अशाही काही घटना घडू शकतात. मिळालेल्या नवीन संधींसंबंधीत निर्णय विचारपूर्वक घ्या. कौटुंबिक वातावरण खेळीमेळीचे राहील. पण काही मतभेद झालेच तर ते शांत राहून हाताळा. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. योगासने व ध्यानधारणा केल्यास मानसिक संतुलन योग्य राहील. अधिक श्रमांनी थकवा जाणवू शकतो. जोडीदारासोबत सुसंवाद साधल्याने संबंध सुधारतील..वृश्चिक -परिस्थितीत थोडा चढ-उतार जरी असला, तरी डोके शांत ठेवून घेतलेल्या निर्णयाने त्यावर मात करू शकाल. कुटुंबात वादविवाद टाळा किंवा सामोपचाराने हाताळा, अन्यथा पुढे जाऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. डोकेदुखी, अंगदुखी यांचा त्रास होऊन थकवादेखील जाणवू शकतो. चिकाटी आणि जिद्द या गोष्टींच्या जोरावर कार्यक्षेत्रातील आव्हानांवर तुम्ही सहजगत्या मात करू शकाल. नवीन आर्थिक गुंतवणूक करण्यास हा काळ फारसा अनुकूल नाही..धनू -वर्षाच्या सुरुवातीपासून राशीसाठी कष्टप्रद काळ सुरू असला, तरी अधूनमधून चांगला काळ अनुभवायला मिळेल. कार्यक्षेत्रात नवीन संधी प्राप्त झाल्याने आत्मविश्वास वाढेल आणि विचार सकारात्मक होतील. प्रगतीचा आलेख चढता राहील. आर्थिक प्राप्तीदेखील चांगली होईल. मित्रांसोबत चांगला वेळ घालविण्याच्या संधीदेखील मिळतील. कुटुंबात शांतता नांदेल. जोडीदाराचे वर्तन अतिशय सामंजस्याचे राहील. शारीरिक व मानसिक आरोग्यदेखील उत्तम राहील..मकर -या आठवड्यात तुमची प्रगती सुरू होईल, तशाच जबाबदाऱ्याही वाढतील. त्यामुळे येणाऱ्या ताणाचा समतोल साधणेही आवश्यक ठरेल. पण तुमची मेहनत वरिष्ठांच्या नजरेस पडून वरिष्ठांकडून पाठीवर थापदेखील मिळेल. आर्थिक बाजू स्थिरावेल, पण अनियंत्रित खर्चांना आळा घालावा लागेल. या सर्व धावपळीमुळे आरोग्याच्या तक्रारी डोके वर काढू शकतील. कौटुंबिक जबाबदाऱ्यादेखील वाढू शकतात, पण त्या तुम्ही समर्थपणे पेलाल..कुंभ -या व्यक्तींच्या आयुष्यात काही गोष्टी अनपेक्षितपणे घडू शकतात, हे बदल आयुष्यासाठी नवीन अनुभव देऊ शकतात. त्यातून शिकण्याची संधी मिळेल. ती पुढे उपयुक्त ठरेल. कार्यक्षेत्रात नवीन संधी मिळतील. मात्र सहकाऱ्यांसोबत समन्वय ठेवणे महत्त्वाचे आहे. आर्थिकबाबतीत चढ-उतारांवर योग्य नियोजाने मात करू शकाल. कुटुंबात वातावरण चांगले राहील. वैवाहिक जीवनात थोडी अस्थिरता जाणवू शकते, पण स्पष्ट संवाद साधल्यास गैरसमज दूर होतील..मीन -या आठवड्यात कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय भावनेच्या भरात न घेणेच फायदेशीर ठरेल. सर्जनशील क्षेत्रातील लोकांना विशेष यश मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र हा निर्णय घेताना व्यावहारिक विचारच करा. आर्थिक प्राप्ती व्यवस्थित राहील, पण काही खर्च अचानक उद्भवू शकतात. कुटुंबात खेळीमेळीचे वातावरण राहील आणि भावनिक आधार मिळेल. मित्रपरिवाराशी गाठीभेटी होतील. झोपेची काळजी घ्या. जोडीदारासोबतच्या नात्यात भावनिक जवळीक वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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