Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ५ सप्टेंबर २०२६ ते ११ सप्टेंबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -या आठवड्यातील ग्रहस्थितीनुसार कार्यक्षेत्रात काही आव्हाने येतील, पण योग्य निर्णयक्षमता आणि आत्मविश्वासामुळे तुम्ही त्यावर मात करू शकाल. व्यावसायिकांनी मात्र थोडा संयम ठेवावा, मोठे निर्णय घेताना घाई टाळा. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील. अनावश्यक खर्च टाळल्यास बचत वाढू शकते. नात्यांमध्ये थोडे गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. घरातील वातावरण शांत राहील..वृषभ -या आठवड्यातील ग्रहस्थिती तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी चिकाटी आणि सातत्य यामुळे पुढे नेईल. कामात नवीन संधी मिळू शकतात. व्यावसायिकांसाठी हा काळ मध्यम पण स्थिर आहे. आर्थिक बाबतीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा मिळू शकतो. नातेसंबंधांमध्ये गोडवा वाढेल. अविवाहितांच्या नवीन ओळखी होण्याची शक्यता आहे..मिथुन -या आठवड्यातील ग्रहस्थिती तुमच्यासाठी काही बदल दर्शवत आहे. काही गोष्टी अचानक घडू शकतात, कामाच्या ठिकाणी तुमच्या संवाद कौशल्यामुळे वरिष्ठ आणि सहकारी प्रभावित होतील. फ्रीलान्स किंवा व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत थोडी चढ-उताराची परिस्थिती राहू शकते, पण नियोजन करून खर्च केल्यास ताण कमी होईल..कर्क -या आठवड्यातील ग्रहस्थितीमुळे कामाच्या ठिकाणी थोडा दबाव जाणवू शकतो, पण तुम्ही तुमची जबाबदारी पार पाडाल. सहकाऱ्यांसोबत समन्वय ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. व्यावसायिकांनी भागीदारीत निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगावी. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील, पण घरगुती खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधात भावनिक चढ-उतार जाणवू शकतात. कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची इच्छा वाढेल..सिंह -या आठवड्यात तुम्ही तुमची ऊर्जा योग्य दिशेने वापरल्यास तुम्हाला चांगले यश मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. वरिष्ठांचा विश्वास वाढेल. व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे, पण निर्णय घेताना व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवावा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. उत्पन्न वाढण्याचे संकेत आहेत. मोठी गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या..कन्या -या आठवड्यातील ग्रहस्थितीनुसार तुम्ही घेतलेले सूक्ष्म निर्णय पुढील काळात मोठा फरक घडवू शकतात. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी हा योग्य काळ आहे. व्यावसायिकांनी नवीन योजना आखताना नीट अभ्यास करावा. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील. बचतीकडे लक्ष देण्याचा हा उत्तम काळ आहे. नातेसंबंधांमध्ये थोडी संवेदनशीलता वाढू शकते. छोट्या गोष्टींवरून गैरसमज टाळा..तूळ -या आठवड्यात ग्रहस्थिती तुमच्या नातेसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा संकेत देत आहे. काही महत्त्वाचे निर्णय शांतपणे विचार करून घेणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. व्यावसायिकांसाठी भागीदारीत फायदेशीर निर्णय होऊ शकतात. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील, पण गुंतवणुकीसाठी योग्य सल्ला घेणे फायदेशीर ठरेल. नातेसंबंधांमध्ये जिव्हाळा वाढेल. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवता येईल. आरोग्य सामान्य राहील..वृश्चिक -या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी आव्हाने येऊ शकतात, पण तुम्ही ती यशस्वीपणे हाताळाल. गुप्तपणे किंवा शांतपणे काम केल्यास चांगले परिणाम मिळतील. व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळू शकतात, पण जोखीम घेताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या. आर्थिक बाबतीत चढ-उतार संभवतात. अचानक खर्च येण्याची शक्यता आहे. जोडीदारासोबत प्रामाणिक संवाद ठेवणे गरजेचे आहे. गैरसमज टाळण्यासाठी संयम ठेवा. मानसिक ताण वाढू शकतो..धनू -या आठवड्यातील ग्रहस्थिती तुमच्यासाठी नवीन संधी आणि सकारात्मक बदलांचे संकेत देत आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रवासाशी संबंधित कामे किंवा नवीन प्रोजेक्ट्स येऊ शकतात. व्यावसायिकांसाठी विस्ताराची संधी आहे. आर्थिक बाबतीत सुधारणा दिसून येईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळू शकतात. नातेसंबंधांमध्ये उत्साह आणि आनंद राहील. अविवाहितांच्या नवीन ओळखी होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबासोबत वेळ आनंदात जाईल..मकर -या आठवड्यातील ग्रहस्थिती तुमच्यासाठी कामाचा आणि दीर्घकालीन नियोजनाचा काळ दर्शवत आहे. कामाचा थोडा ताण जाणवू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळण्यास सुरुवात होईल. व्यावसायिकांनी दीर्घकालीन गुंतवणुकीकडे लक्ष द्यावे. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील. हळूहळू प्रगती दिसून येईल. बचतीकडे लक्ष देणे फायदेशीर ठरेल. नातेसंबंधांमध्ये थोडी गंभीर परिस्थिती राहील. जोडीदारासोबत वेळ घालवणे गरजेचे आहे..कुंभ -या आठवड्यात तुमची वेगळी विचारसरणी तुम्हाला इतरांपेक्षा वेगळे स्थान मिळवून देईल. तंत्रज्ञान, संशोधन किंवा क्रिएटिव्ह क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ विशेष लाभदायक आहे. व्यावसायिकांना नवीन संपर्कातून फायदा होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होऊ शकतात. नातेसंबंधांमध्ये मैत्री आणि समजूतदारपणा वाढेल. मित्रपरिवार आणि सामाजिक वर्तुळ वाढेल..मीन -या आठवड्यात तुम्ही तुमची कल्पनाशक्ती आणि संवेदनशीलता योग्य दिशेने वापरल्यास चांगले परिणाम दिसतील. कलात्मक किंवा सर्जनशील क्षेत्रात असलेल्यांना विशेष लाभ होऊ शकतो. व्यावसायिकांनी महत्त्वाचे निर्णय घेताना तर्काचाही विचार करा. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील. काही अनपेक्षित खर्च येऊ शकतात, नातेसंबंधांमध्ये भावनिक जवळीक वाढेल. अविवाहितांसाठी रोमँटिक संधी निर्माण होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.