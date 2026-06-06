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Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ६ जून २०२६ ते १२ जून २०२६ - मराठी राशी भविष्य

संमिश्र फळ देणारे ग्रहमान. व्यवसायात आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी चाकोरीबाहेरचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, मात्र चुकीची संगत धरू नका. पैशाचा मोह टाळा.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 06th june 2026 to 12th june 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 06th june 2026 to 12th june 2026 all rashi

sakal
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- अनिता केळकर

मेष -

संमिश्र फळ देणारे ग्रहमान. व्यवसायात आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी चाकोरीबाहेरचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, मात्र चुकीची संगत धरू नका. पैशाचा मोह टाळा. आजचे काम आजच करा, कामे वेळेत पूर्ण होतील. हितचिंतकांचे सहकार्य मिळेल. घरात प्रकृतीच्या तक्रारींकडे लक्ष द्यावे लागेल. मुलांच्या प्रगतीबाबत थोडी चिंता राहील.

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