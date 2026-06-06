Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ६ जून २०२६ ते १२ जून २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -संमिश्र फळ देणारे ग्रहमान. व्यवसायात आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी चाकोरीबाहेरचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, मात्र चुकीची संगत धरू नका. पैशाचा मोह टाळा. आजचे काम आजच करा, कामे वेळेत पूर्ण होतील. हितचिंतकांचे सहकार्य मिळेल. घरात प्रकृतीच्या तक्रारींकडे लक्ष द्यावे लागेल. मुलांच्या प्रगतीबाबत थोडी चिंता राहील..वृषभ -‘खाईन तर तुपाशी...’ असा बाणा राहील. ग्रहांची अनुकूलता लाभल्याने मनातील बेत साकार होतील. व्यवसायात कामांना वेग येईल. मनावरचा ताणतणाव दूर होईल. हितचिंतकांची मदत मिळेल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. नोकरीत अधिकाराचा योग्य वापर करून घ्याल. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा जिंकणे सोपे जाईल..मिथुन -तडजोडीचे व लवचिक धोरण ठेवलेत, तर सर्व क्षेत्रांत लाभ होईल. व्यवसायात स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कामाच्या पद्धतीत बदल कराल. नोकरीत तुमची मते इतरांना पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल. अर्थप्राप्तीचे प्रमाण वाढल्याने पैशाची चिंता मिटेल. वादविवाद टाळून कामे हातावेगळी करण्याकडे कल राहील..कर्क -अंथरूण पाहून पाय पसरा. व्यवसायात नवीन योजनांना मूर्त स्वरूप देता येईल. नवीन कामे मिळतील, त्यामुळे जादा भांडवलाची उभारणी करावी लागेल. पैशाची सोय होईल. नोकरीत बदल करू इच्छिणाऱ्यांनी त्यादृष्टीने वाटचाल करावी. बोलण्याने जवळची माणसे दुरावण्याची शक्यता आहे. घरात कार्य ठरेल..सिंह -ग्रहमानाची साथ राहील. अनपेक्षित कामे मार्गी लागतील. व्यवसायात नवीन हितसंबंध जोडले जातील. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात यश येईल. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी राहील, त्यामुळे जादा सुखसुविधा मिळतील. जुन्या हितसंबंधांना उजाळा मिळेल. प्रवासाचे बेत ठरतील. घरात छोटा समारंभ ठरेल. विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा मिळेल..कन्या -ग्रहांची साथ मिळेल. आर्थिक सुधारणा होईल. व्यवसायात तुम्ही तुमच्या निर्णयाशी ठाम राहाल. इतरांना तुमची एखादी कल्पना आवडली किंवा नाही आवडली, तरीही त्याच कल्पनेचा तुम्ही पाठपुरावा कराल. नोकरीत प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी तुमचे प्रयत्न राहतील. शॉर्टकट घेऊन काम संपवाल..तूळ -व्यवसायात तात्पुरती खेळत्या भांडवलाची तरतूद करावी लागेल. सरकारी नियमांचे पालन करताना अडथळे येतील, तरी सबुरीचे धोरण ठेवा. जुनी येणी वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित करा. सर्वांशी चांगले संबंध राखण्याचा प्रयत्न राहील. नोकरीत अनवधानाने वरिष्ठ व सहकाऱ्यांचा अपमान होणार नाही याची काळजी घ्या..वृश्चिक -तुमच्या मनातील इच्छा प्रत्यक्षात साकार करण्याची संधी येईल. व्यवसायात कामाच्या पद्धतीत बदल करून काही ठोस पावले उचलाल. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नवीन योजना आखाल. खेळत्या भांडवलाची केलेली तरतूद लाभदायी ठरेल. नोकरीत हितशत्रूपासून सावध राहा. कामातील बेत गुप्त ठेवा. महिलांना दिलासा देणारी घटना घडेल..धनू -अंधविश्वास ठेवून कोणतीही कृती करू नका. व्यवसायात कामातील अडचणी कमी होतील. नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील. खेळत्या भांडवलाची तरतूद करावी लागेल. अपेक्षित पत्रव्यवहार होतील. नोकरीत वरिष्ठ जादा कामाची जबाबदारी तुमच्यावर सोपवतील, त्यासाठी तुमची थोडी खुशामतही करतील..मकर -व्यवसायात तुमच्या लवचिक धोरणाचा विशेष लाभ होईल. स्वप्ने साकार होतील. ग्रहांची साथ लाभल्याने कमी श्रमात जास्त यश मिळेल. आर्थिक भरभराट उत्तम राहील. नोकरीत बदल किंवा बदलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळेल. अंगी असलेले सुप्त कलागुण दाखवता येतील. महिलांनी विनाकारण होणारी दगदग, धावपळ कमी करावी..कुंभ -सहज सोप्या वाटणाऱ्या कामात अडथळे निर्माण झाल्याने निराशा येईल. चुकीच्या मार्गाने पावले पडण्याची भीती वाटेल, तरी विचारपूर्वक निर्णय घ्या. व्यवसायात पैशाच्या मोहमयी वातावरणापासून दूर राहा. तत्त्वानुसार वागून कामे करा. हितचिंतकांची मदत घ्या. आर्थिक बाबतीत समाधान मिळेल..मीन -आर्थिक बाबतीत चोखंदळ राहाल. पैशाचे व्यवहार करताना कर्तव्य श्रेष्ठ मानाल. व्यवसायात तात्पुरता नफा न बघता भविष्यातील फायद्याकडे लक्ष द्याल. पैशाची ऊब चांगली मिळेल, ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न कराल. नोकरीत वरिष्ठ व सहकारी मदत करतीलच ही अपेक्षा करू नका. बदल किंवा बदलीसाठी प्रयत्न करा. कामात चुका कमी करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.