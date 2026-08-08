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Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ८ ऑगस्ट २०२६ ते १४ ऑगस्ट २०२६ - मराठी राशी भविष्य

या आठवड्यात सुरुवातीचे काही दिवस थोडे तणावपूर्ण जाऊ शकतात, पण नंतर हळूहळू परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळेल.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 08th August 2026 to 14th August 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 08th August 2026 to 14th August 2026 all rashi

sakal
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मेष -

या आठवड्यात सुरुवातीचे काही दिवस थोडे तणावपूर्ण जाऊ शकतात, पण नंतर हळूहळू परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळेल. कामाच्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात काही चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायिकांनी मात्र निर्णय घेताना घाई टाळावी. घरगुती किंवा वैद्यकीय बाबींमध्ये अचानक खर्च वाढू शकतो, खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल.

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