Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ८ ऑगस्ट २०२६ ते १४ ऑगस्ट २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -या आठवड्यात सुरुवातीचे काही दिवस थोडे तणावपूर्ण जाऊ शकतात, पण नंतर हळूहळू परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळेल. कामाच्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात काही चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायिकांनी मात्र निर्णय घेताना घाई टाळावी. घरगुती किंवा वैद्यकीय बाबींमध्ये अचानक खर्च वाढू शकतो, खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. .वृषभ -कामाच्या ठिकाणी तुमची मेहनत लक्षात येईल. शिवाय काही गोष्टींमध्ये संयम ठेवला, तर अपेक्षित यशसुद्धा मिळण्याची अधिक शक्यता आहे. नवीन प्रोजेक्ट किंवा जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. व्यवसायिकांसाठी हा काळ नवीन व्यवहारांसाठी अनुकूल आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होऊ शकतात. घरात एखादा आनंदाचा प्रसंग घडू शकतो. घरातील वडिलधाऱ्यांचा सल्ला मोलाचा ठरेल. आरोग्य सामान्यतः चांगले राहील..मिथुन -या आठवड्यात काही अनपेक्षित घडामोडी घडतील, पण तुमची बुद्धिमत्ता आणि चातुर्य यांमुळे तुम्ही परिस्थिती सहजपणे हाताळाल. कामाच्या ठिकाणी नवीन कल्पना आणि योजना राबवण्याची संधी मिळेल. आठवड्याच्या शेवटी एखादी चांगली बातमी कळेल. उत्पन्न वाढण्याचे संकेत आहेत, पण खर्चही तेवढाच वाढू शकतो. अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे. कुटंबासोबत छोटा प्रवास किंवा कार्यक्रम ठरू शकतो..कर्क -ग्रहस्थिती भावनिक आणि व्यावहारिक दोन्ही स्तरांवर महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवत आहे. कामाच्या ठिकाणी थोडा दबाव जाणवू शकतो. कामात सातत्य आणि शिस्त ठेवणे आवश्यक आहे. व्यावसायिकांसाठी मध्यम पण स्थिर प्रगतीचा काळ आहे. सद्यपरिस्थितीत बचत करण्यावर भर द्या. घरात एखादे धार्मिक किंवा पारंपरिक कार्य होण्याची शक्यता आहे. आईच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या..सिंह -कामाच्या ठिकाणी तुमचा आत्मविश्वास वाढेल, परिणामी त्याचा चांगला प्रभावही पडेल. तुमची नेतृत्व क्षमता उजळून निघेल. मात्र अहंकारावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय विस्ताराचे उत्तम योग आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारेल. गुंतवणुकीसाठीदेखील चांगला काळ आहे, पण जोखीम समजून घेऊनच निर्णय घेणे हिताचे ठरेल. घरातील वातावरण आनंदी राहील..कन्या -ग्रहस्थिती तुमच्या मेहनतीला योग्य फळ देण्याचे संकेत देत आहे. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. कामातील अचूकता आणि परिश्रमामुळे वरिष्ठ प्रभावित होतील. व्यावसायिकांनी व्यवहार करताना कागदपत्रे नीट तपासणे आवश्यक ठरेल. नात्यांमध्ये तणाव किंवा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. संवाद स्पष्ट आणि शांत ठेवा. अविवाहितांनी घाईने निर्णय घेऊ नयेत. आहारावर नियंत्रण ठेवा..तूळ -या आठवड्यात ग्रहस्थिती तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये सुधारणा घेऊन येत आहे. तुमचा समजूतदारपणा तुम्हाला योग्य दिशा दाखवेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांसाठी नवीन करार किंवा भागीदारीचे योग आहेत. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा स्थिर राहील. उत्पन्नात थोडी वाढ होऊ शकते. अविवाहितांसाठी नवीन नात्याची सुरुवात होऊ शकते. आरोग्य चांगले राहील..वृश्चिक -या आठवड्यातील ग्रहस्थिती आत्मपरीक्षण करण्याची आहे. काही गोष्टी अचानक घडू शकतात, पण तुमची इच्छाशक्ती आणि धैर्य तुम्हाला प्रगतीच्या नव्या दिशा दाखवतील. तुम्हाला योग्य मार्गावर ठेवेल. कामाच्या ठिकाणी येणारी आव्हाने तुम्ही समर्थपणे पेलाल. वरिष्ठांकडून दबाव वाढू शकतो. व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळतील, आर्थिक बाबतीत सावधगिरी आवश्यक आहे. आरोग्याबाबत थोडी काळजी घेणे आवश्यक आहे. ताण, झोपेची समस्या जाणवू शकते..धनू -तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन तुम्हाला अनेक अडचणींमधून मार्ग काढण्यास मदत करेल. येणारी ग्रहस्थिती तुमच्यासाठी नवीन संधी आणि अनुभव घेऊन येत आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळू शकतात. प्रवासाशी संबंधित काम असणारे एखादा नवीन प्रोजेक्ट सुरू होण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा मध्यम राहील. कुटुंबासोबत प्रवास किंवा धार्मिक कार्यक्रमाची योजना होऊ शकते..मकर -हा आठवडा तुमच्या मेहनतीचे चीज करण्यासाठी योग्य आहे. नवीन जबाबदारी येण्याची शक्यता आहे, पण त्याचा फायदा दीर्घकालीन राहील. ग्रहस्थिती प्रगतीकडे नेणारी आहे, पण संयम आणि सातत्य या मार्गानेच. हा प्रवास धीमा असला तरी स्थिर असेल. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योजना आखणे फायदेशीर ठरेल. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील, तरीही बचत करणे आवश्यक आहे. वडीलधाऱ्यांचा सल्ला महत्त्वाचा ठरेल..कुंभ -हा आठवडा तुमच्यासाठी नवीन कल्पनांना चालना देऊन बदल घडवून आणणारा ठरेल. सामाजिक संबंध सुधारतील. कामाच्या ठिकाणी तुमची वेगळी विचारसरणी लोकांना प्रभावित करेल. तंत्रज्ञान किंवा नवीन क्षेत्राशी संबंधित लोकांसाठी विशेष प्रगतीची शक्यता आहे. व्यावसायिकांनी नवीन प्रयोग करताना जोखीम समजून घ्यावी. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा चांगला आहे. अचानक लाभ किंवा अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. स्क्रीन टाइम कमी करा..मीन -या आठवड्यात तुमच्यासाठी भावनिक समतोल महत्त्वाचा ठरेल. कामात नवीन कल्पना अमलात आणण्याची संधी मिळेल. विशेषतः कला, लेखन किंवा सर्जनशील क्षेत्रातील लोकांसाठी हा काळ विशेष अनुकूल आहे. व्यावसायिकांनी अंतर्ज्ञानावर विश्वास ठेवावा, पण व्यवहारात स्पष्टता ठेवावी. वैयक्तिक विशेषतः छंदांवर खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आर्थिक स्थिती मध्यम राहील. प्राणायाम करा. पाण्याचे प्रमाण वाढवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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