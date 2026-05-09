Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ९ मे २०२६ ते १५ मे २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -कष्टाच्या प्रमाणात यश मिळेल. एखाद्या कामातील यशाचे स्वरूप लक्षात येईल. व्यवसायात पुढाकार घेऊन एखादी धाडसी कल्पना साकार करावीशी वाटेल. त्या कल्पनेला प्रतिष्ठित व्यक्ती व हितचिंतकांची साथही मिळेल. पैशाची चिंता दूर होईल. नोकरीत कोणाचीही मदत घेण्यापूर्वी त्यांच्या अपेक्षा जाणून घ्या. क्षमता ओळखून कामे स्वीकारा..वृषभ -या सप्ताहात तुम्हाला माणसांची पारख होईल. स्वप्न व सत्य यातील फरकही लक्षात येईल. व्यवसायात मनातील बेत प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी कामात बदल करावा लागेल. हाती असलेल्या कामांना गती मिळेल. पैशाची तजवीज करून ठेवावी लागेल. नोकरीत बदलीसाठी प्रयत्न करण्यास हरकत नाही. महिलांना छंद जोपासता येईल..मिथुन -सर्व महत्त्वाचे ग्रह अनुकूल आहेत. ते आर्थिक चिंता मिटवतील. व्यवसायात सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कामे मार्गी लावाल. विरोधकांचा विरोध मावळेल. नवीन कामे मिळतील. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी राहील. दिलेली कामे वेळेत पूर्ण करू शकाल. कामानिमित्ताने प्रवास घडेल. वरकमाई करता येईल. तरुणांना नवीन सहवासाचे आकर्षण वाटेल..कर्क -मनातील ईप्सित साध्य कराल. व्यवसायात नवीन कामे हाती घेऊन वेळेत पूर्ण कराल. मनोनिग्रह चांगला राहील. नोकरीत केलेल्या कष्टाचे फळ मिळेल. जोडधंद्यातून विशेष लाभ होतील. नवीन अनुभव येतील. महिलांचा कामाचा उरक दांडगा राहील. कृतीवर भर द्याल. मुलांकडून चांगली बातमी कळेल. महिला कामात पुढाकार घेतील..सिंह -पूरक ग्रहमान लाभल्याने कौटुंबिक स्वास्थ्य मिळेल. व्यवसायात प्रगतीस अनुकूल काळ आहे. आर्थिक उलाढाल वाढेल. महत्त्वाचे करारमदार होतील. नोकरीत टाळता न येणाऱ्या जबाबदाऱ्या वाढतील. दगदग, धावपळ वाढेल. अचानक धनलाभाची शक्यता. महिलांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात प्रगती करता येईल..कन्या -नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील. कामात प्रगती होण्यासाठी वेगळे प्रयत्न कराल. नोकरीत तुम्ही केलेल्या कामाने तुमची वेगळी प्रतिमा निर्माण होईल. सहकाऱ्यांची कामात मदत मिळेल. कामानिमित्ताने प्रवास योग. घरात नवीन वाहन, जागा खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होईल. वृद्धांना आप्तेष्टांच्या भेटीगाठीने आनंद मिळेल. तरुणांना नवीन अनुभव येतील..तूळ -या सप्ताहात माणसांची पारख तुम्हाला होईल. व्यवसायात विस्तार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. कर्तव्यपूर्तीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. पैशाची उभारणी करावी लागेल. नोकरीत कामात वरिष्ठ व सहकाऱ्यांची मदत मिळेल, ही अपेक्षा फोल ठरेल. पैशाचे व्यवहार करताना मैत्री व व्यवहार यांची गल्लत करू नये..वृश्चिक -कामाचा ताण वाढला, तरी कर्तव्यात कसूर करू नका. व्यवसायात अनपेक्षित अडचणी आल्या, तरी निराश न होता कार्य करीत राहा. यश हमखास मिळेल. महत्त्वाचे निर्णय घेताना भावनाशीलता नको. नोकरीत पैशाच्या मोहापासून चार हात लांब राहा. सहकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या आणि मगच मत प्रकट करा..धनू -तुमच्या मनातील इच्छा-आकांक्षा प्रत्यक्षात साकार होतील. अनपेक्षित कामे मार्गी लागतील. व्यवसायात कामाला हुरूप येईल. पैशाची चिंता मिटेल. ओळखीचा उपयोग होईल. नोकरीत महत्त्वाच्या कामासाठी तुमची निवड होईल. त्यासाठी वरिष्ठ जादा भत्ते व सवलतीही देतील. बदलीच्या प्रयत्नांना यश मिळेल..मकर -या सप्ताहात तुमच्या अंगी असलेल्या गुणांचा व कौशल्याचा योग्य वापर करून प्रगती साधाल. व्यवसायात रेंगाळलेली कामे गती घेतील. ओळखीतून नवीन कामे मिळतील. पैशाची तात्पुरती सोय होईल. देणी देता आल्याने समाधानी राहाल. नोकरीत कामामुळे वरिष्ठांची मर्जी राखू शकाल. सहकारी कामात मदत करतील..कुंभ -आळस झटकून कामाला लागाल. स्वतःच्या मनाप्रमाणे वागण्याचे स्वातंत्र्य लाभेल. व्यवसायात फायदा मिळवून देणारी कामे स्वतः करून इतर कामे सहकाऱ्यांकडून करून घ्याल. कष्टाच्या प्रमाणात यश मिळेल, त्यामुळे मानसिक समाधान लाभेल. नोकरीत अंगी असलेले कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळेल. घरात महत्त्वाची बातमी कळेल..मीन -जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर कठीण कामात यश मिळवाल. जुनी येणी वसूल होतील. नोकरीत वरिष्ठ आवळा देऊन कोहळा काढीत नाहीत ना? याकडे लक्ष द्या. कष्टाच्या प्रमाणात यश मिळेल. व्यवसायात सहज वाटणाऱ्या कामात विलंब होईल. कामामुळे जादा भत्ते व सवलती मिळतील. घरात महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य द्याल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.