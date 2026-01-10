Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 10th january 2026 to 16th january 2026 all rashi

Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 10th january 2026 to 16th january 2026 all rashi

sakal
Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १० जानेवारी २०२६ ते १६ जानेवारी २०२६ - मराठी राशी भविष्य

आशावाद चांगला असल्याने सकारात्मक दृष्टिकोन राहील. व्यवसायात भावूक न होता सावधतेने काम करा. सभोवतालच्या व्यक्तींवर फारसे अवलंबून राहू नका.
Published on

- अनिता केळकर

मेष -

आशावाद चांगला असल्याने सकारात्मक दृष्टिकोन राहील. व्यवसायात भावूक न होता सावधतेने काम करा. सभोवतालच्या व्यक्तींवर फारसे अवलंबून राहू नका. नवीन सौदे करण्यापूर्वी त्यातील अटी व नियम वाचा. व्यक्तींची नीट माहिती करून घ्या. नोकरीत सहकाऱ्यां‍च्या मतलबी स्वभावामुळे वाईट वाटेल. त्यामुळे कामात तत्पर राहा.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com