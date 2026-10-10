Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १० ऑक्टोबर २०२६ ते १६ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेषकेवळ या आठवड्यातच नव्हे, तर मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी एकूणच ऑक्टोबर महिना प्रगतीकारक मानला जात असून करिअर आणि आर्थिक बाबतीत चांगल्या संधी निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. कामाच्या ठिकाणी नेतृत्वगुण ठळकपणे दिसून येतील. प्रोजेक्टमध्ये पुढाकार घेण्याची संधी मिळेल. वरिष्ठांकडून कौतुक होण्याची शक्यता आहे. अचानक आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे..कर्कया आठवड्यात कर्क राशीच्या व्यक्तींना भावनिक आणि व्यावहारिक बाबींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भासेल. कामाच्या ठिकाणी थोडा ताण जाणवू शकतो, पण तुमची चिकाटी आणि समर्पण यांमुळे काम पूर्ण होईल. काही प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी स्थैर्य राहील, पण नवीन गुंतवणुकीत सावधगिरी बाळगा. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा मध्यम राहील..वृषभया आठवड्यात वृषभ राशीच्या व्यक्तींना स्थैर्याबरोबरच काही नवीन संधींची चाहूल लागेल, पण संयम आणि सातत्य ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. विचारपूर्वक निर्णय घेतल्यास दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढू शकतात, त्या यशस्वीपणे पार पाडण्याची क्षमता तुमच्यात असेल. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा मध्यम ते चांगला राहील..सिंहया आठवड्यात सिंह राशीच्या व्यक्तींना आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि उत्साह यांचा उत्तम संगम अनुभवायला मिळेल. ग्रहस्थिती तुमच्या बाजूने काम करत असून तुम्हाला पुढाकार घेण्याची आणि स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ व सहकाऱ्यांवर तुमची छाप पडेल. पदोन्नतीसारख्या संधी मिळू शकतात. उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे..मिथुनया आठवड्यात मिथुन राशीच्या व्यक्तींना नवीन संधींचा अनुभव येईल. काही अनपेक्षित बदलही घडू शकतात, पण ते शेवटी फायदेशीर ठरतील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या आयडिया आणि नवीन विचार कौतुकास पात्र ठरतील. टीमवर्कमध्ये तुम्ही महत्त्वाची भूमिका बजावाल. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी मार्केटिंग, नेटवर्किंगमध्ये प्रगती दिसेल. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा चांगला राहण्याची शक्यता आहे..कन्याया आठवड्यातील ग्रहस्थिती तुम्हाला कामात परिपूर्णता साधण्यास प्रवृत्त करेल. काही महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून विश्वास आणि कौतुक होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी स्थैर्य राहील, तसेच काही नवीन कल्पना पुढे नेण्याची संधी मिळू शकते. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा स्थिर राहील. कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल..तूळया आठवड्यात तूळ राशीच्या व्यक्तींची काही बाबतीत द्विधा मनस्थिती होऊ शकते, पण नातेसंबंध आणि व्यावसायिक जीवनात संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरेल. कामाच्या ठिकाणी सहकार्य आणि टीमवर्क महत्त्वाचे ठरेल. काही नवीन संधी मिळू शकतात, पण त्यांचा विचारपूर्वक स्वीकार करा. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी भागीदारीतून लाभ होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा मध्यम राहील. कुटुंबात सौहार्दपूर्ण वातावरण राहील..मकरया आठवड्यातील ग्रहस्थिती मकर राशीच्या व्यक्तींच्या प्रयत्नांना हळूहळू पण निश्चित यश देणारी आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांचा विश्वास संपादन कराल, तुमच्या कामाचे कौतुक होण्याची शक्यता आहे. काही प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी हा योग्य काळ आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी स्थैर्य राहील. आर्थिक बाबतीत आठवडा स्थिर राहील. नियमित उत्पन्न मिळेल, पण बचतीकडे लक्ष दिल्यास पुढील काळात फायदा होईल..वृश्चिकया आठवड्यातील ग्रहस्थिती या राशीच्या व्यक्तींना काही गोष्टींचा सखोल विचार करण्यास प्रवृत्त करेल. जुन्या गोष्टी मागे सोडून नव्या दिशेने पुढे जाण्याची ही योग्य वेळ ठरू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमची एकाग्रता आणि समर्पण यांमुळे प्रगती होऊ शकते. काही गुप्त किंवा महत्त्वाच्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला काम करण्याची संधी मिळू शकते. वरिष्ठांचा विश्वास मिळेल. आर्थिक बाबतीत सुधारणा दिसून येईल. मोठे आर्थिक निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगा..कुंभया आठवड्यातील ग्रहस्थिती कुंभ राशीच्या व्यक्तींना वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्यास प्रवृत्त करेल. काही अनपेक्षित घडामोडी घडू शकतात, पण त्या तुमच्या प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरतील. कामाच्या ठिकाणी तुमची भूमिका महत्त्वाची राहील. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञान किंवा पद्धतींचा वापर फायदेशीर ठरेल. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा मध्यम ते चांगला राहील. कुटुंबात काही नवीन घडामोडी होऊ शकतात..धनूया आठवड्यात उत्साह, आशावाद आणि नवीन काहीतरी करण्याची इच्छा वाढलेली दिसेल. ग्रहस्थिती तुम्हाला पुढे जाण्यासाठी प्रेरित करेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे विचार आणि दृष्टिकोन इतरांना प्रेरित करतील. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन व्यवहार किंवा विस्ताराचे योग आहेत. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा चांगला राहील. उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. काही अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो. कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील..मीनया आठवड्यातील ग्रहस्थिती तुमच्या मनाच्या आवाजाकडे लक्ष देण्यास प्रवृत्त करेल. भावनिक दृष्टिकोनातून घेतलेले निर्णयही सकारात्मक परिणाम देऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमची सर्जनशीलता आणि कल्पकता इतरांच्या लक्षात येईल. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन कल्पना आणि संधी फायदेशीर ठरतील. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा मध्यम राहील. उत्पन्न स्थिर राहील, पण अनपेक्षित खर्च होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.