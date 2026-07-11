Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ११ जुलै २०२६ ते १७ जुलै २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -मुळातच उत्साही असलेल्या तुमच्या राशीला या आठवड्यात प्रचंड ऊर्जा आणि आत्मविश्वास जाणवेल. कार्यक्षेत्रात नोकरदार व्यक्तींना नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात, तर व्यवसाय क्षेत्रातील व्यक्तींना नवीन प्रोजेक्ट्स मिळतील. मात्र कागदपत्रे नीट तपासूनच अंतिम निर्णय घ्यावा. घरगुती किंवा वैयक्तिक गरजांवरील खर्चात वाढ होऊ शकते. आर्थिक आवक मात्र बेताची राहील. .वृषभ -स्थिर आणि समाधानकारक असा हा आठवडा तुमच्यासाठी विशेषतः कार्यक्षेत्रात यशोवर्धक ठरेल. जबाबदारीत वाढ झाली, तरी त्या बदल्यात वरिष्ठांकडून कौतुक मिळेल. कामात सातत्य ठेवल्यास बढती किंवा वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. पूर्वी उधार दिलेले पैसे परत मिळू शकतात किंवा नवीन उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात..मिथुन -बुधाची बुद्धिमान रास ही तुमची ओळख. या आठवड्यात हीच बुद्धिमत्ता तुमची मोठी ताकद ठरेल. तिला संवाद कौशल्याची जोड दिलीत, तर तुमची सरशी सहज होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कल्पनांचे कौतुक होईल. पण योग्य गोष्टींना प्राधान्य दिले नाही, तर अडचणीत येऊ शकता. कौटुंबिक वातावरण ठीकठाक राहील, गैरसमज टाळा. मानसिक ताणतणाव, चिंता यांमुळे झोपेचा त्रास जाणवू शकतो..कर्क -भावनाप्रधान असलेल्या या राशीसाठी हा आठवडा भावनिकदृष्ट्या थोडा संवेदनशील असू शकतो. विशेषतः नातेसंबंधांवर तुम्हाला अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कौटुंबिक आघाडीवर काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागू शकतात. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती यथायोग्य राहील. मात्र सहकाऱ्यांसोबत सुसंवाद ठेवणे आवश्यक ठरेल. प्रेमसंबंधातला जिव्हाळा वाढेल..सिंह -प्रतिकूल परिस्थितीत गमावलेला आत्मविश्वास या आठवड्यात तुम्ही परत मिळवाल. तुमच्या नेतृत्वगुणांची वाहवा होईल, निर्णयक्षमता उठून दिसेल. व्यावसायिकांनादेखील व्यवसाय विस्तारासाठी योग्य काळ आहे. अचानक धनलाभ होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवहारात लवचिकपणा ठेवल्यास कौटुंबिक जीवनसुद्धा आनंदी राहील. वादविवाद टाळा..कन्या -तुमची नियोजनबद्ध मेहनत हाच तुमचा या आठवड्यातील महत्त्वाचा गुण ठरणार आहे. कामात बारकाईने लक्ष देणे हे तुमच्या राशीसाठी काही नवीन नाही, त्यामुळे उत्तम परिणाम मिळणार याची खात्रीच मिळते. कार्यक्षेत्रात अर्धवट राहिलेली काही कामे पूर्ण करण्याची संधी या आठवड्यात मिळेल. या संधीचा योग्य फायदा करून घ्याल, पण तरीही थोडा ताण जाणवू शकतो..तूळ -समतोल राखणे ही तर तुमच्या राशीची खासियत. या आठवड्यात ती तुमच्या कामी येऊ शकते. अर्थातच, तुम्ही प्रयत्न कराल, पण काही परिस्थितीत मात्र समतोल राखून निर्णय घेणे कठीण जाऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी वाढलेल्या जबाबदाऱ्या निभावण्यासाठी वेळेचे नियोजन महत्त्वाचे ठरेल. सहकाऱ्यांचे सहकार्य लाभेल. उत्पन्न चांगले राहील, पण छानछोकींवरील खर्चांना आळा घालावा लागेल. कौटुंबिक जीवनात शांतता नांदेल..वृश्चिक -या आठवड्यातील काही बदल अंतर्मुख होण्यास भाग पाडतील. भूतकाळातील काही प्रश्न पुन्हा पुढे उभे राहतील, पण यावेळेस मात्र तुम्ही त्यावर योग्य उपाय शोधू शकाल. मेहनत आणि चिकाटीमुळे कार्यक्षेत्रातील आव्हानांवर मात करू शकाल. सहकाऱ्यांसोबत सामंजस्याने वागा. नवीन आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी हा आठवडा योग्य नाही. गुंतवणुकीसाठी काही काळ वाट पाहणे योग्य ठरेल. प्रेमसंबंधात भावनेचा अतिरेक नको..धनू -काही काळ कठीण गेल्याने आलेल्या नैराश्याला छेद देणारा हा आठवडा ठरेल. नवीन संधी चालून आल्याने विचारांमध्ये सकारात्मकता येईल. या सकारात्मकतेचा भविष्यात फायदा होईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होतील, त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारेल, मात्र नवीन काही सुरू करण्याआधी योग्य शहानिशा करावी. कौटुंबिक आघाडीवर आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण राहील. प्रेमसंबंधात नात्यातील जवळीक वाढेल..मकर -मेहनत आणि शिस्त हे तुमच्या राशीचे विशेष गुण. या गुणांमुळेच हा आठवडा कार्यक्षेत्राच्या दृष्टीने विशेष फलदायी ठरणार आहे. वरिष्ठांकडून कौतुकाची थाप मिळेलच, सोबतच नवीन जबाबदाऱ्याही सोपवल्या जातील. व्यावसायिकांनी मात्र नवीन जबाबदाऱ्या योग्य विचार करून घेणेच योग्य ठरेल. आर्थिक स्थैर्यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक ठरेल. आरोग्याच्या दृष्टीने पाठदुखी, सांधेदुखी यांसारखे विकार भेडसावू शकतात..कुंभ -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात तुमच्या सर्जनशीलतेची खूप प्रशंसा होईल. तुमच्या नवनवीन कल्पना आणि टीमवर्क यांमुळे ऑफिसला फायदा होईल. ऑफिससाठी एखादे नवीन प्रोजेक्ट आणू शकता. वेगळ्या क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळू शकते. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुस्तावलेल्या तुमच्या आर्थिक आघाडीवर सुधारणा दिसेल. प्रेमसंबंधात नात्यात समजूतदारपणा दाखवलात तर नात्यातील माधुर्य आणि मोकळेपणा वाढेल..मीन -तुमच्या कल्पनाशक्तीचा योग्य वापर तुम्ही कार्यक्षेत्रात केल्यास चांगले परिणाम मिळतील. कामाच्या ठिकाणी थोडा गोंधळ वाटू शकतो, पण कार्यक्षेत्रात भावनिकदृष्ट्या गोष्टींकडे पाहणे टाळल्यासच तो कमी होईल. उत्पन्नात वाढ झाली तरी त्याबरोबरच खर्चसुद्धा वाढेल. त्यामुळे जमाखर्चाचा मेळ बसवणे थोडे कठीण होऊन बसेल. कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवाल. प्रेमसंबंधात काही रोमँटिक क्षण अनुभवायला मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.