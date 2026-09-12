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Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १२ सप्टेंबर २०२६ ते १८ सप्टेंबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

या आठवड्यात दैनंदिन कामे, आरोग्य आणि नियोजन यांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. नवीन प्रोजेक्ट्स हाती घेण्याची संधी मिळू शकते.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 12th September 2026 to 18th September 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 12th September 2026 to 18th September 2026 all rashi

sakal
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मेष -

या आठवड्यात दैनंदिन कामे, आरोग्य आणि नियोजन यांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. नवीन प्रोजेक्ट्स हाती घेण्याची संधी मिळू शकते. सहकाऱ्यांशी समन्वय राखल्यास काम अधिक सुरळीत होईल. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा चांगला राहील. उत्पन्नाचे नवे स्रोत मिळण्याची शक्यता आहे, पण अनावश्यक खरेदी टाळा. नातेसंबंधांमध्ये उत्साह वाढेल. अतिउत्साहामुळे थकवा जाणवू शकतो.

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