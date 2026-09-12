Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १२ सप्टेंबर २०२६ ते १८ सप्टेंबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -या आठवड्यात दैनंदिन कामे, आरोग्य आणि नियोजन यांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. नवीन प्रोजेक्ट्स हाती घेण्याची संधी मिळू शकते. सहकाऱ्यांशी समन्वय राखल्यास काम अधिक सुरळीत होईल. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा चांगला राहील. उत्पन्नाचे नवे स्रोत मिळण्याची शक्यता आहे, पण अनावश्यक खरेदी टाळा. नातेसंबंधांमध्ये उत्साह वाढेल. अतिउत्साहामुळे थकवा जाणवू शकतो..वृषभ -वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचे कौतुक होण्याची शक्यता आहे. काही नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा स्थिर राहील. अनावश्यक खर्च टाळल्यास बचत वाढेल. गुंतवणुकीचे निर्णय विचारपूर्वक घ्या. नात्यांमध्ये गोडवा वाढेल. जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. आरोग्य सामान्य राहील, पण आहाराकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे..मिथुन -या आठवड्यात तुमचे संवादकौशल्य तुमची मोठी ताकद ठरेल. मार्केटिंग, लेखन किंवा कम्युनिकेशनशी संबंधित क्षेत्रात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कामात बदल होऊ शकतो किंवा नवीन प्रोजेक्ट सुरू होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा मध्यम राहील. उत्पन्न स्थिर असेल, पण गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. नातेसंबंधांमध्ये गोडवा वाढेल. मित्रांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल..कर्क -या आठवड्यात कामाचा ताण वाढलेला जाणवेल. वरिष्ठांकडून अपेक्षा वाढू शकतात. प्रवास आणि लहानसहान कामांमध्ये व्यग्रता वाढेल. करिअरमध्ये स्पर्धा आणि दबाव वाढू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा सुधारण्याची चिन्हे आहेत. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे, पण खर्चही वाढू शकतो. नियोजन महत्त्वाचे ठरेल. कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. आरोग्य ठीक राहील, पण मानसिक ताण जाणवू शकतो..सिंह -सिंह राशीच्या दृष्टीने हा आठवडा विशेष महत्त्वाचा ठरेल. काही नवीन प्रोजेक्ट्स, काम किंवा योजना सुरू करण्याचा विचार करत असाल्यास हा काळ अत्यंत अनुकूल आहे. करिअरमध्ये अडथळे कमी होऊन कामे सुरळीतपणे पूर्ण होतील. योग्य संधी ओळखून त्याचा फायदा घेतल्यास पुढील काळ अधिक यशस्वी होईल. कुटुंबात आनंदी आणि उत्साही वातावरण राहील, गैरसमज दूर होतील. घरात उत्साह राहील..कन्या -या आठवड्यात तुमची बुद्धी, विश्लेषणशक्ती आणि निर्णयक्षमता खूप तीव्र राहील. या कालावधीत अडलेली कामे मार्गी लागतील. नवीन तसेच प्रलंबित निर्णय घेण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे. कामात स्पष्टता आणि फोकस वाढेल. आर्थिक नियोजन सुधारेल. जुन्या गुंतवणुकीतून किंवा अडकलेल्या पैशांमधून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे फायदेशीर ठरेल..तूळ -या आठवड्यात तुमचा फोकस आत्मपरीक्षण आणि मानसिक स्पष्टतेकडे राहील. कामाच्या ठिकाणी जे काही निर्णय प्रलंबित होते किंवा ज्यामध्ये तुम्ही गोंधळलेले होतात, त्यामध्ये आता स्पष्टता येऊ लागेल. पार्टनरशिपमध्ये काम करणाऱ्यांनी संवाद सुधारल्यास मोठा फायदा होऊ शकतो. या काळात खर्च आणि बचत यांमध्ये योग्य संतुलन साधण्याची गरज असल्याची जाणीव होईल. जोडीदारासोबत संवाद सुधारेल आणि समजूतदारपणा वाढेल..वृश्चिक -कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून किंवा सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. नेटवर्किंगमुळे नवीन संधी मिळू शकतात. कामाचा वेग जास्त असल्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवणे अत्यंत गरजेचे ठरेल. आर्थिक बाबतीत सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. तरीही मोठे आर्थिक निर्णय घेताना शांतपणे विचार करणे आवश्यक आहे. नातेसंबंधांमध्ये जुने गैरसमज दूर होतील..धनू -कामाच्या ठिकाणी कौतुक होईल. काही लोकांना प्रमोशन किंवा नवीन संधी मिळू शकते. परदेशाशी संबंधित काम किंवा प्रवासाशी जोडलेल्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. योग्य नियोजन केल्यास मोठी प्रगती साधता येईल. आर्थिक स्थिती सुधारण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, प्रवास, शिक्षण किंवा अचानक खर्च वाढू शकतो. बजेट नीट सांभाळणे गरजेचे आहे. नातेसंबंधात आनंद आणि उत्साह वाढेल. कुटुंबात सकारात्मक वातावरण राहील..मकर -या आठवड्यात तुमच्या कामात सातत्याने प्रगती दिसेल. थांबलेले प्रोजेक्ट्स पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाईल. मात्र, कामाचा भार वाढल्याने वेळेचे व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. आर्थिक स्थिती हळूहळू सुधारेल. स्थैर्य वाढेल. कुटुंबाशी संबंधित खर्च वाढू शकतो. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा काळ योग्य आहे. कुटुंबात जबाबदाऱ्या वाढतील, पण त्यातून समाधान मिळेल..कुंभ -या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी नवीन कल्पना सुचतील आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची संधी मिळेल. टीमवर्कमध्ये तुमची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. मात्र, जास्त विचार करून निर्णय घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे काही कामांत विलंब होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील, पण सामाजिक किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे अचानक खर्च वाढू शकतो. बचतीवर भर द्या. नातेसंबंधांमध्ये जुने गैरसमज दूर होऊन जोडीदारासोबत संवाद सुधारेल..मीन -या आठवड्यात नातेसंबंध, पार्टनरशिप आणि संवादामध्ये स्पष्टता आणण्याची गरज वाढेल. दैनंदिन कामात आनंद, पण थोडी भावनिक गुंतागुंत जाणवू शकते. कामाच्या ठिकाणी सहकार्य वाढेल आणि टीमवर्कमुळे कामे सोपी होतील. काही जुनी अडलेली कामे आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील. नवीन उत्पन्नाचे स्रोत हळूहळू उघडू शकतात. मात्र, अनावश्यक खर्च किंवा भावनिक खरेदी टाळणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.