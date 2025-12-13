Horoscope | राशी भविष्य
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १३ डिसेंबर २०२५ ते १९ डिसेंबर २०२५ - मराठी राशी भविष्य
रेंगाळलेल्या कामांना गती येईल. तुमच्या मनोकामना पूर्ण करणारे ग्रहमान लाभेल.
- अनिता केळकर
मेष -
रेंगाळलेल्या कामांना गती येईल. तुमच्या मनोकामना पूर्ण करणारे ग्रहमान लाभेल. व्यवसायात कार्यपद्धतीत बदल करून प्रगती कराल. नवीन पद्धतीच्या कामात रस वाटेल. खेळल्या भांडवलाची सोयही होईल. नोकरीत नवीन कामाची संधी मिळेल. कामाचा आनंद मिळेल. नवीन ओळखी होतील. प्रकृतीचे तंत्र सांभाळून घरात कामे करा.