Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १३ जून २०२६ ते १९ जून २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -व्यवसायात व्यवहारी दृष्टिकोन ठेवावा. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. अर्थप्राप्ती चांगली झाली, तरी पैशाची आवकजावक सारखी राहील. नवीन कामे मिळवताना दगदग, धावपळ करावी लागेल. कामात बेफिकीर राहून चालणार नाही. नोकरीत ‘शब्द हेच शस्त्र आहे’ हे लक्षात ठेवून बोलावे. कुणाकडून कुठलीही अपेक्षा ठेवू नये..वृषभ -‘रात्र थोडी सोंगे फार’ अशी स्थिती असेल. घर व व्यवसाय दोन्हीकडे लक्ष द्यावे लागेल. कामामुळे दगदग, धावपळ वाढेल. व्यवसायात स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नवीन ध्येयधोरणे स्वीकाराल. कामाची योग्य आखणी करून त्याप्रमाणे कृती कराल. नोकरीत वरिष्ठांच्या सल्ल्यानुसार काम करा. तरुणांनी चुकीची संगत धरू नये..मिथुन -सभोवतालच्या व्यक्तींचा नवीन अनुभव घ्याल. व्यवसायात कामात प्रगती असली, तरी फायदा मिळायला वेळ लागेल. पैशाची थोडी चणचण भासेल. मनाला पटतील तीच कामे करा. नोकरीत नको त्या कामात वेळ जाईल. जोडधंद्यातून जादा कमाई करता येईल. कामानिमित्ताने प्रवास होईल..कर्क -काळानुरूप बदल करून पुढे जाण्याचा स्वभाव तुमच्या प्रगतीसाठी उपयोगी पडेल. व्यवसायात उलाढाल वाढवण्याचा विशेष प्रयत्न राहील. त्यानिमित्ताने वेगवेगळ्या व्यक्तींशी संपर्क होईल. पैशाची आवक वाढेल. नोकरीत भत्ते व सवलती मिळाल्याने खूश असाल. सरकारी कामात यश मिळेल. घरात मुलांकडून अपेक्षित प्रगती कळेल..सिंह -ग्रहमान व वातावरणाची साथ मिळेल. अनेक कामांतून यश मिळेल. आर्थिक प्रगतीचा आलेख उंचावत राहील. व्यवसायात व नोकरीत मानसन्मान मिळतील. नवीन कामे हाताळण्याची संधी मिळेल. कामानिमित्ताने प्रवास घडेल. परदेशगमन व परदेशव्यवहाराच्या कामांना चालना मिळेल. महिलांना मुलांच्या प्रगती व प्रकृतीबाबतची चिंता कमी होईल..कन्या -मानसिक आरोग्य चांगले राहील. व्यवसायात पूर्वी केलेल्या कष्टांचे आता चीज होईल. अनुभवांचा उपयोग होईल. नवीन कामे मिळतील. नोकरीत तणावाचे वातावरण दूर होईल. वरिष्ठांचे झालेले गैरसमज दूर होतील. कामानिमित्ताने प्रवास घडेल. महिलांचे आरोग्य चांगले राहील. आवडीच्या क्षेत्रात मन रमेल..तूळ -महत्त्वाची कामे धसास लागतील. आर्थिक प्रगती उत्तम राहील. व्यवसायात ओळखीचा उपयोग होईल. चांगले बदल घडतील. दगदग, धावपळ वाढेल. नोकरीत महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी पेलाल. कामानिमित्ताने प्रवास घडेल. पैशाच्या व्यवहारात बेफिकीर राहू नका. महिलांना प्रियजनांच्या भेटीने आनंद मिळेल. सहजीवनाचा आनंद उपभोगाल..वृश्चिक -गुरू, शुक्र विशेष फलदायी ठरतील. व्यवसायात हरतऱ्हेने लाभ होतील. चांगली बातमी कळेल. विचार व कृती यांचा समन्वय साधून रेंगाळलेली कामे मार्गी लावाल. नोकरीत अतिस्पष्टवक्तेपणा टाळा. वादाच्या प्रसंगापासून चार हात लांब राहा. जादा कामाची तयारी असेल, तर वरकमाई करता येईल. घरगुती समारंभ ठरतील..धनू -कामात यश मिळेल. व्यवसायात जादा आत्मविश्वास बाळगू नये. महत्त्वाची कामे स्वतः करून इतर कामे सहकाऱ्यांकडून करून घ्यावीत. पैशाची चिंता मिटेल. नोकरीत कामाचा आनंद मिळेल. नोकरदार महिलांना वरिष्ठांच्या मर्जीत राहता येईल, त्यामुळे जादा सवलती मिळतील. महिलांना वैवाहिक सुख उत्तम लाभेल..मकर -स्वतःची आर्थिक व शारीरिक क्षमता ओळखून पुढे जा. कामाचा व्याप वाढेल. व्यवसायात आर्थिक बाबतीत काटेकोर राहून व्यवहार करावे लागतील. जुनी येणी वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित करा. नोकरीत केलेल्या कामाचे सर्वजण कौतुक करतील. मानसन्मान मिळेल. महिलांनी घरात सुसंवाद साधून कामे करून घ्यावीत..कुंभ -ग्रहांची साथ आहे, त्यामुळे नवीन कामांना गती येईल. व्यवसायात कामात उलाढाल वाढेल. पैशाची चिंता मिटेल. नोकरीत कौतुकास्पद कामगिरी घडेल. बढती मिळण्याची शक्यता. आर्थिक लाभ होतील. चांगली बातमी कळेल. घरासाठी नवीन खरेदीचे योग येतील. प्रकृतीची मात्र कुरबुर राहील, तरी काळजी घ्या..मीन -एक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून त्याप्रमाणे वाटचाल कराल. व्यवसायात नियमांचे पालन करून कामाची उलाढाल वाढवाल. प्रगतीचा आलेख चढता राहील. मात्र हे करताना प्रमाणाबाहेर जाऊन धावपळ, दगदग करू नका. नोकरीत कार्यपद्धतीत बदल करून कामे वेळेत पूर्ण कराल. सहकारी कामात मदत करतील. पैशाची चिंता मिटेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.