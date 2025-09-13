Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 13th September to 19th September 2025 all rashi

Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 13th September to 19th September 2025 all rashi

sakal
Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १३ सप्टेंबर २०२५ ते १९ सप्टेंबर २०२५ - मराठी राशी भविष्य

या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या कामामध्ये यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्तींना मेहनतीचे फळ मिळेल.
Published on

मेष -

या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या कामामध्ये यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्तींना मेहनतीचे फळ मिळेल. व्यावसायिकांनी नवीन संधींचा शोध घ्यावा. घेतलेले निर्णय योग्य दिशेने जातील. विवाहित जोडप्यांनी एकमेकांना पुरेसा वेळ दिल्यास संबंध अधिक दृढ होतील.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com