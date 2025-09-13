Horoscope | राशी भविष्य
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १३ सप्टेंबर २०२५ ते १९ सप्टेंबर २०२५ - मराठी राशी भविष्य
मेष -
या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या कामामध्ये यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्तींना मेहनतीचे फळ मिळेल. व्यावसायिकांनी नवीन संधींचा शोध घ्यावा. घेतलेले निर्णय योग्य दिशेने जातील. विवाहित जोडप्यांनी एकमेकांना पुरेसा वेळ दिल्यास संबंध अधिक दृढ होतील.