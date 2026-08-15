Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १५ ऑगस्ट २०२६ ते २१ ऑगस्ट २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -या आठवड्यात महत्त्वाचे निर्णय घेताना भावनांपेक्षा विवेकाला प्राधान्य दिल्यास यश निश्चित मिळेल. कार्यक्षेत्रात नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याची संधी मिळू शकते. वरिष्ठांचा विश्वास संपादन करण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा स्थिर राहील. पूर्वी अडकलेली येणी परत मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांसाठी नवीन प्रकल्प लाभदायक ठरू शकतो. विद्यार्थ्यांनी एकाग्रता वाढवण्यावर भर दिल्यास अपेक्षित यश मिळेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील..वृषभ -या आठवड्यात संयम आणि सातत्याच्या जोरावर तुम्ही अनेक महत्त्वाची कामे यशस्वीरित्या पूर्ण कराल, त्यातून अपेक्षित लाभदेखील मिळेल. कार्यक्षेत्रात तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाईल. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन भागीदारीचे योग आहेत. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा लाभदायक ठरू शकतो. मालमत्ता किंवा वाहनासंबंधी सकारात्मक घडामोडी होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात सातत्य ठेवल्यास स्पर्धा परीक्षा किंवा मुलाखतीत चांगले यश मिळू शकते..मिथुन -हा आठवडा तुमच्यासाठी नवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी समन्वय राखल्यास मोठे यश मिळू शकते. बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य आणि चपळ विचारसरणी या गुणांमुळे तुम्हाला अनेक संधी उपलब्ध होतील. विशेषतः मार्केटिंग, लेखन, शिक्षण, मीडिया, आयटी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांसाठी विशेष प्रगतीचे योग आहेत. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा समाधानकारक राहील. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील..कर्क -अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे या आठवड्यात मार्गी लागतील. तुमची अंतर्ज्ञान शक्ती आणि भावनिक समज तुम्हाला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करेल. कार्यक्षेत्रात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता असून वरिष्ठ तुमच्या कामाची दखल घेतील. व्यवसायात ग्राहकांचा तुमच्यावरचा विश्वास वाढेल आणि त्याचा भविष्यात फायदाच होईल. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा समाधानकारक राहील. उत्पन्नवाढ होण्याचे संकेत आहेत. काही कौटुंबिक खर्च उद्भवू शकतात. आईच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या..सिंह -या आठवड्यात अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेली कामे पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन जबाबदाऱ्या आणि मान-सन्मान प्राप्त होऊ शकतो. मात्र उतावळेपणामुळे कोणाशीही वाद होणार नाहीत याची काळजी घ्या. सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ विशेष अनुकूल आहे. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा चांगला राहील. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा किंवा मुलाखत यांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधात असलेल्यांनी एकमेकांवरचा विश्वास अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करावा..कन्या -नोकरीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता असून वरिष्ठ तुमच्या कामाचे कौतुक करतील. प्रत्येक गोष्टीत परिपूर्णता शोधण्याऐवजी वेळेचे व्यवस्थापन करण्यावर भर द्या. शिक्षण, लेखन, संशोधन, वैद्यकीय, लेखाशास्त्र किंवा आयटी क्षेत्रातील व्यक्तींना विशेष प्रगतीची संधी मिळेल. व्यावसायिकांसाठी व्यवसायविस्ताराचे योग आहेत. विद्यार्थ्यांनी नियमित अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केल्यास अपेक्षित यश मिळेल. कौटुंबिक वातावरण शांत आणि आनंदी राहील. घरातील सदस्यांचे सहकार्य मिळेल..तूळ -या आठवड्यात अनेक महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. कार्यक्षेत्रात नवीन संधी मिळतील आणि वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचे कौतुक होण्याची शक्यता आहे. भागीदारीत काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ विशेष लाभदायक ठरेल. मात्र इतरांना खूश करण्याच्या प्रयत्नांत स्वतःच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करू नका. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी विशेषतः कला, फॅशन, मार्केटिंग किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींना विशेष यश मिळू शकते. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा व मुलाखतीत चांगली कामगिरी करता येईल. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा सकारात्मक राहील..वृश्चिक -या आठवड्यात रखडलेली कामे गती घेतील आणि नवीन संधी तुमच्यासमोर उभ्या राहतील. कार्यक्षेत्रात तुमच्या निर्णयक्षमतेमुळे वरिष्ठांचा तुमच्यावरचा विश्वास वाढेल. मात्र रागावर नियंत्रण ठेवणे आणि प्रत्येक परिस्थितीत संयम राखणे आवश्यक ठरेल. सुरक्षा, प्रशासन किंवा गूढ विषयांशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना विशेष यश मिळू शकते. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा लाभदायक राहील, पण तरीही आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे. आरोग्याच्या बाबतीत थकवा, रक्तदाब, सांधेदुखी किंवा पचनसंस्थेशी संबंधित किरकोळ त्रास जाणवू शकतो..धनू -या आठवड्यात नशिबाची चांगली साथ लाभेल. अनेक गोष्टी तुमच्या मनाप्रमाणे घडू शकतात. नवीन संधींचे स्वागत करण्यासाठी हा उत्तम काळ आहे. कार्यक्षेत्रात तुमच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा योग्य उपयोग होईल. वरिष्ठ तुमच्या मताला महत्त्व देतील. व्यावसायिकांसाठी परदेशाशी संबंधित असलेल्या कामांमध्ये प्रगतीची संधी आहे. विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा आणि उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने हा आठवडा अनुकूल आहे. घरातील मोठ्यांचे आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन लाभेल. पचनसंस्थेशी निगडित व कंबरदुखीसारखे त्रास होऊ शकतात..मकर -या आठवड्यात कार्यक्षेत्रात अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडाल. वरिष्ठांचा विश्वास वाढेल आणि नवीन संधी मिळतील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा अतिरिक्त जबाबदारी मिळण्याचे योग आहेत. व्यावसायिकांना व्यवसायविस्तार किंवा सरकारी कामांमध्ये यश मिळू शकते. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा स्थिर आणि समाधानकारक राहील. मालमत्ता, जमीन किंवा दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक संकेत आहेत. मात्र विचार न करता कोणालाही पैसे उधार देणे टाळा. कौटुंबिक वातावरण सहकार्यपूर्ण राहील..कुंभ -कार्यक्षेत्रात सहकाऱ्यांशी समन्वय राखल्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळेल. कोणताही निर्णय घेताना अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घेतल्यास फायदेशीर ठरेल. नवीन जबाबदारी स्वीकारण्याची तुमची तयारी तुम्हाला प्रगतीच्या दिशेने नेईल. व्यावसायिकांसाठी व्यवसायविस्तार किंवा तांत्रिक क्षेत्राशी संबंधित कामांमध्ये विशेष प्रगती होईल. सामाजिक कार्य, अभियांत्रिकी किंवा नवकल्पनांशी संबंधित क्षेत्रातील व्यक्तींना यश मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात नवीन दिशा मिळेल..मीन -या आठवड्यात तुमची आध्यात्मिक ओढ अधिक प्रबळ राहील. अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये तुमचा अंतर्मनाचा आवाज तुम्हाला योग्य दिशा दाखवेल. कार्यक्षेत्रात नवीन संधी मिळू शकतात. शांत स्वभाव आणि सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे वरिष्ठ तसेच सहकाऱ्यांवर चांगला प्रभाव पडेल. व्यावसायिकांसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय, आध्यात्मिक किंवा सेवा क्षेत्रात विशेष प्रगतीची शक्यता आहे. पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून लाभ मिळू शकतो. मात्र भावनेच्या भरात मोठे आर्थिक निर्णय घेणे टाळा. अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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