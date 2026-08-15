Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १५ ऑगस्ट २०२६ ते २१ ऑगस्ट २०२६ - मराठी राशी भविष्य

या आठवड्यात महत्त्वाचे निर्णय घेताना भावनांपेक्षा विवेकाला प्राधान्य दिल्यास यश निश्‍चित मिळेल.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 15th August 2026 to 21st August 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 15th August 2026 to 21st August 2026 all rashi

sakal
Published on

मेष -

या आठवड्यात महत्त्वाचे निर्णय घेताना भावनांपेक्षा विवेकाला प्राधान्य दिल्यास यश निश्‍चित मिळेल. कार्यक्षेत्रात नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याची संधी मिळू शकते. वरिष्ठांचा विश्‍वास संपादन करण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा स्थिर राहील. पूर्वी अडकलेली येणी परत मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांसाठी नवीन प्रकल्प लाभदायक ठरू शकतो. विद्यार्थ्यांनी एकाग्रता वाढवण्यावर भर दिल्यास अपेक्षित यश मिळेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com