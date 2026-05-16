Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १६ मे २०२६ ते २२ मे २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -कामाचा वेग वाढवा. यशाची कमान उंचावेल. पैशाची स्थिती उत्तम राहील. जुनी येणी वसूल होतील. नवीन कामे मिळतील. नोकरीत वरिष्ठ व सहकारी कामात मदत करतील. महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी तुमच्यावर सोपवली जाईल. नवीन वास्तूत राहायला जाण्याचे योग येतील. महिलांना घरगुती कामातून समाधान मिळेल..वृषभ -व्यवसायात अशक्य वाटणाऱ्या कामात उत्तम प्रगती होईल. नशिबावर विसंबून न राहता प्रयत्नावर विश्वास ठेवा, यशप्राप्ती होईल. पैशाची स्थिती उत्तम राहील. नोकरीत कामात बिनचूक राहावे, लाभदायक ठरेल. कुसंगत टाळा. आजचे काम आजच पूर्ण करा. महिलांनी सामोपचाराने कामे मार्गी लावावीत. तरुणांचे विवाह जमतील..मिथुन -व्यवसाय वृद्धिंगत होण्यासाठी आर्थिक बाबींचा विचार करा. दूरदृष्टी ठेवून आलेल्या संधीचा फायदा घ्या व पुढे जा. व्यवसायाची अनेक दालने तुम्हाला खुली होतील. वरिष्ठांच्या मर्जीत राहून कामे करावीत. नोकरीत तूर्तास कोणताही बदल करू नये. तरुणांना मनपसंत जीवनसाथी भेटेल. कलाकार, खेळाडूंना घवघवीत यश मिळेल..कर्क -तुमच्या मानी व अहं स्वभावाला थोडी मुरड घालावी लागेल. व्यवसायात मिळालेल्या संधीचा जास्तीत जास्त कसा फायदा घ्यायचा ते ठरवा. नोकरीत कामांना गती मिळेल. नवीन योजना साकार करताना सर्वांचे सहकार्य लाभेल. वरिष्ठांच्या कौतुकास पात्र असे काम हातून घडेल. नावलौकिक मिळवाल. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळेल..सिंह -'रात्र थोडी सोंगे फार' अशी तुमची स्थिती असेल. कामाचे योग्य नियोजन भविष्यात लाभदायी ठरेल. व्यवसायात प्रगती होईल. कामे मार्गी लागतील. नोकरीत केलेल्या कष्टाचे चीज होईल. उत्साही राहाल. वरिष्ठ व सहकारी यांना तुमचे महत्त्व कळेल. नवीन हितसंबंध जोडले जातील. घरात टाळता न येणारे खर्च होतील..कन्या -कामात विनाकारण झालेली धावपळ, दगदग कमी होईल. कामातील त्रुटी भरून निघतील. व्यवसायात कामाच्या पद्धतीत बदल करून उलाढाल वाढवाल. अनपेक्षित खर्च होईल. नोकरीत वरिष्ठांचे दुटप्पी धोरण तुम्हाला बुचकळ्यात पाडेल. बदल किंवा बदलीसाठी प्रयत्न केल्यास यश येईल. मुलांकडून चांगली बातमी कळेल..तूळ -'अति सर्व वर्ज्य' असा अनुभव येईल. व्यवसायात हातातील कामे संपवून मगच नवीन कामांकडे वळा. अडथळ्यांची शर्यत पार करून यश मिळेल. नोकरीत मौनव्रत बाळगा. पैशाची स्थिती चांगली राहील. हितशत्रूंच्या कारवायांवर बारीक लक्ष ठेवा. जोडधंद्यातून विशेष लाभ. भावनेपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ मानून कामे करा..वृश्चिक -अंथरूण पाहून पाय पसरा. व्यवसायात यश मिळालेच पाहिजे असा अट्टाहास धरू नका. व्यवहारी दृष्टिकोन ठेवून कृती करा. कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घाईने घेऊ नका. नोकरीत स्वतःच्या अधिकारांचा गैरवापर करू नये. वरिष्ठांच्या मर्जीत राहून कामे करावीत. पैशाचा अपव्यय टाळावा. सारासार विचारानेच कृती करा..धनू -वेळेचे व कामाचे योग्य नियोजन करून प्रगती करण्याचा मानस असेल, त्यात यशही मिळेल. ओळखीतून नवीन कामे मिळतील. खेळते भांडवल उभारणीसाठी बँक, वित्तीय संस्था यांची मदत होईल. नोकरीत महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य द्याल. स्वतः लक्ष घालून कामे पूर्ण कराल. सहकारी कामात मदत करतील. जोडधंद्यातून विशेष लाभ होईल..मकर -व्यवसायात आवश्यक ते बदल करून यश मिळवाल. पैशाची चिंता मिटेल. अत्यंत धोरणी राहून भविष्याची तरतूद कराल. इतरांना कठीण वाटणारी कामे तुम्ही सहजपणे करू शकाल. नोकरीत इतरांचे सहकार्य कसे मिळवता, यावर तुमचा कामाचा ताण अवलंबून राहील. एखाद्या शुभकार्याच्या निमित्ताने कलागुण दाखवण्याची संधी मिळेल..कुंभ -आर्थिक प्रश्न सुटतील. व्यवसायात अशक्यप्राय कामातही यश मिळवाल. वेळेचा व पैशाचा उपयोग योग्य कारणासाठी होईल. नोकरीत वरिष्ठ व सहकाऱ्यांची तुमच्याकडून बरीच अपेक्षा राहील. न चिडता कामे करत राहा. कामातील बेत गुप्त ठेवा. महिलांना नवीन वस्तू खरेदीचा मोह होईल. खर्च वाढेल. एखादा कौटुंबिक कार्यक्रम पार पडेल..मीन -व्यवसाय वृद्धिंगत होण्यासाठी काही ठोस पावले उचलाल. पूर्वी केलेल्या कामातून पैसे मिळतील. रेंगाळलेली कामे मार्गी लागतील. नोकरीत प्रशिक्षणासाठी तुमची निवड होईल. कामानिमित्ताने प्रवास घडेल. वरिष्ठांच्या विश्वासास पात्र ठराल. महिलांचा दिनक्रम धावपळीचा असेल. मुलांकडून चांगली बातमी कळेल.