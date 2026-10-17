Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -या आठवड्यात मेष राशीच्या व्यक्तींना नवीन कामे सुरू करण्याची प्रबळ इच्छा राहील. कामाच्या ठिकाणी एखादे अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी अधिक लक्ष आणि वेळ द्यावा लागेल. व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी आणि करार फायदेशीर ठरू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा स्थिर राहील. उत्पन्नाचे स्रोत कायम राहतील, पण मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी नीट विचार करा. घरातील वातावरण सकारात्मक राहील..वृषभ -या आठवड्यात आराम, सौंदर्य आणि भावनिक स्थैर्य यांकडे तुमचा कल वाढेल. कामाच्या ठिकाणी एखाद्या जुन्या प्रोजेक्टमधून सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. व्यावसायिकांसाठी हळूहळू पण निश्चित प्रगतीचे संकेत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा समाधानकारक राहील. उत्पन्न स्थिर राहील, तसेच काही अतिरिक्त लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांमध्ये गोडवा वाढेल..मिथुन -या आठवड्यात एकाच वेळी अनेक गोष्टी हाताळताना एकाग्रता कमी होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन कल्पना मांडण्यासाठी आणि प्रोजेक्ट्समध्ये पुढाकार घेण्यासाठी चांगला काळ आहे. टीमवर्कमुळे यश मिळेल. व्यावसायिकांसाठी नेटवर्किंग फायदेशीर ठरेल. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा मिश्र स्वरूपाचा राहू शकतो. मानसिक ताण आणि अस्थिरता जाणवू शकते. झोपेची काळजी घ्या..कर्क -या आठवड्यात कर्क राशीच्या व्यक्तींची भावनिक संवेदनशीलता वाढेल, पण त्याचबरोबर अंतर्ज्ञानही मजबूत राहील. कामाच्या ठिकाणी काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील, त्यात तुमचे अंतर्ज्ञान उपयोगी पडेल. सहकाऱ्यांसोबत संयमाने वागल्यास काम सुरळीत पार पडेल. आर्थिक बाबतीत मध्यम स्वरूपाचे परिणाम दिसतील. नातेसंबंधांमध्ये भावनिक जवळीक वाढेल, मात्र अतिसंवेदनशीलता टाळा..कन्या -या आठवड्यात कन्या राशीच्या व्यक्तींनी अतिविचार आणि परफेक्शनची अपेक्षा टाळणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी एखादे गुंतागुंतीचे काम तुम्ही उत्तमरित्या पूर्ण करू शकता. सहकाऱ्यांना मदत केल्यास तुमची प्रतिमा अधिक चांगली होईल. व्यावसायिकांना नियोजन आणि तपशीलवार काम करणे फायदेशीर ठरेल. नातेसंबंधांमध्ये अपेक्षा जास्त ठेवल्यास थोडी ताणतणावाची शक्यता आहे..तूळ -या आठवड्यात तूळ राशीच्या व्यक्तींची संतुलन राखण्याची वृत्ती, सौंदर्याची आवड आणि नातेसंबंधांमध्ये समन्वय साधण्याची क्षमता वाढेल. कामाच्या ठिकाणी समन्वय आणि टीमवर्कमुळे यश मिळेल. मध्यस्थीची भूमिका तुम्ही उत्तम निभावू शकाल. काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागू शकतात, त्यामुळे आत्मविश्वासाने पुढे जा. व्यावसायिकांना भागीदारीतून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांमध्ये गोडवा आणि जवळीक वाढेल..वृश्चिक -या आठवड्यात वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींची इच्छाशक्ती, धैर्य आणि गोष्टींमध्ये खोलवर जाण्याची वृत्ती वाढेल. मात्र, अतिसंशय आणि गुप्ततेची प्रवृत्ती टाळणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी एखाद्या कठीण कामात यश मिळवू शकता. मात्र सहकाऱ्यांशी अनावश्यक वाद टाळा. व्यावसायिकांसाठी नवीन योजना आखण्याचा आणि गुप्तपणे काम पुढे नेण्याचा काळ आहे. आर्थिक बाबतीत आठवडा मध्यम राहील. जुनी गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते..धनू -या आठवड्यात धनू राशीच्या व्यक्तींना नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि अनुभव घेण्याची ओढ निर्माण होईल. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून योग्य मार्गदर्शन मिळेल. व्यावसायिकांना विस्तार किंवा नवीन दिशा घेण्याचा विचार करता येईल. आर्थिक बाबतीत आठवडा चांगला राहील. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे, तसेच काही अनपेक्षित लाभ मिळू शकतात. नातेसंबंधांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि स्पष्टता वाढेल..मकर -या आठवड्यात मकर राशीच्या व्यक्तींना कामात सातत्य ठेवण्याची गरज भासेल, पण त्यातूनच यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी काही कामे थोड्या विलंबाने पूर्ण होतील, पण परिणाम समाधानकारक असतील. वरिष्ठांच्या तुमच्याकडून अपेक्षा वाढू शकतात. व्यावसायिकांसाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यासाठी योग्य काळ आहे. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील, मोठ्या गुंतवणुकीसाठी अजून थोडा वेळ थांबणे योग्य ठरेल. बचतीवर भर द्या..कुंभ -या आठवड्यात कुंभ राशीच्या व्यक्तींच्या विचारात गंभीर्य, नियोजन क्षमता आणि दीर्घकालीन दृष्टी वाढेल. काही वेळा मन थोडे भारावलेले किंवा एकटे वाटण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन कल्पना सुचतील आणि तुम्ही वेगळ्या दृष्टिकोनातून समस्यांवर उपाय शोधू शकाल. व्यावसायिकांना नवीन तंत्रज्ञान किंवा आधुनिक पद्धती फायदेशीर ठरतील. नातेसंबंधांमध्ये थोडे अंतर येऊ शकते किंवा गैरसमज निर्माण होऊ शकतात..मीन -या आठवड्यात मीन राशीच्या व्यक्तींची कल्पनाशक्ती आणि भावनिक समज वाढेल. मात्र वास्तव आणि कल्पना यांमध्ये गोंधळ होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे निर्णय घेताना स्पष्टता ठेवणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी एखाद्या समस्येवर वेगळा आणि प्रभावी उपाय शोधू शकता. वरिष्ठांकडून कौतुक मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, कामात विलंब किंवा विस्कळीतपणा टाळण्यासाठी वेळेचे योग्य नियोजन करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.