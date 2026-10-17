Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

या आठवड्यात मेष राशीच्या व्यक्तींना नवीन कामे सुरू करण्याची प्रबळ इच्छा राहील. कामाच्या ठिकाणी एखादे अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी अधिक लक्ष आणि वेळ द्यावा लागेल.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 17th October 2026 to 23rd October 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 17th October 2026 to 23rd October 2026 all rashi

sakal
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मेष -

या आठवड्यात मेष राशीच्या व्यक्तींना नवीन कामे सुरू करण्याची प्रबळ इच्छा राहील. कामाच्या ठिकाणी एखादे अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी अधिक लक्ष आणि वेळ द्यावा लागेल. व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी आणि करार फायदेशीर ठरू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा स्थिर राहील. उत्पन्नाचे स्रोत कायम राहतील, पण मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी नीट विचार करा. घरातील वातावरण सकारात्मक राहील.

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